ESI : affiche un trimestre dynamique

Au premier trimestre, ESI a enregistré un chiffre d'affaires de 58,3 millions d'euros, en hausse de 6,6 % (+5,3 % à taux de change constant - tcc) ; dans le haut de la fourchette d'objectifs. Le chiffre d’affaires des licences a augmenté de 7,1% (+5,8% tcc) à 53,2 millions d'euros. La croissance provient principalement du Repeat Business en hausse de +8,5%. Le chiffre d’affaires des services a augmenté de 1,7% (+0,6% tcc) à 5,1 millions.



Le groupe organisera une conférence pour les investisseurs le 27 septembre 2022, et fera le point sur le plan stratégique et étendra ses objectifs à 2025.



À la lumière des récents événements et de l'agression russe contre l'Ukraine au cours des dernières semaines, ESI Group a décidé de suspendre tout développement commercial avec ses clients russes et biélorusses, représentant moins de 1,5 % du chiffre d'affaires en 2021.