ESI : au Salon international de l'aéronautique de Paris 2023

Rungis, France, 20 juin 2023

ESI Group au Salon international de l'aéronautique de Paris 2023

Donner aux entreprises aéronautiques les moyens d'agir :

digitaliser grâce au prototypage virtuel

ESI Group (Code ISIN : FR0004110310, Mnemo : ESI), éditeur de logiciels de simulation et de prototypage virtuel pour l'industrie de renommée mondiale, est ravi d'annoncer sa participation

la 54 ème édition du Salon international de l'aéronautique de Paris, qui se déroulera du 19 au 25 juin 2023. Le Groupe ESI présentera le pouvoir transformateur du prototypage virtuel, permettant aux ingénieurs de valider numériquement les performances de conception dans des domaines critiques tels que la qualité du produit, l'utilisation de la capacité de production, la sécurité et la sûreté.

Manière dont la technologie de simulation aide les entreprises aéronautiques

Découvrez comment la technologie de simulation d'ESI aide les principaux acteurs de l'aérospatiale à devenir plus rapides, plus respectueux de l'environnement et plus efficaces en accélérant leur transformation structurelle et en élargissant leurs capacités numériques. Innovez sans compromis pour créer un monde plus propre et plus sûr : https://www.youtube.com/watch?v=xrOXlT5bWgU

Solutions logicielles présentées :

VA One , l'un des produits phares d'ESI Group dans le domaine de l'aérospatiale, est un logiciel utilisé pour analyser et simuler le bruit et les vibrations dans les processus d'ingénierie et de conception. Les ingénieurs peuvent évaluer et optimiser les conceptions pour réduire les niveaux de bruit et de vibration, identifier la nature des bruits potentiels et les origines des vibrations, étudier les voies de transmission du son et évaluer l'efficacité des mesures de contrôle du bruit. Ce logiciel joue un rôle crucial dans l'industrie aérospatiale, y compris pour les nouveaux entrants tels que les acteurs de l'eVTOL, où le contrôle du bruit et des vibrations est essentiel pour la performance, le confort et la sécurité du produit.

L'équipe d'experts en simulation d'ESI présentera une nouvelle façon d'expérimenter les validations de processus centrées sur l'humain dans un environnement entièrement collaboratif avec IC.IDO , le logiciel d'ingénierie en réalité virtuelle d'ESI. En utilisant le prototypage virtuel, des scénarios complexes, dont la technologie de perception de l'environnement, peuvent être exécutés avec un confort maximal grâce aux casques sans fil, tout en engageant facilement les parties prenantes à prendre des décisions plus tôt.

, le logiciel d'ingénierie en réalité virtuelle d'ESI. En utilisant le prototypage virtuel, des scénarios complexes, dont la technologie perception de l'environnement, peuvent être exécutés avec un confort maximal grâce aux casques sans fil, tout en engageant facilement les parties prenantes à prendre des décisions plus tôt. Découvrez comment la simulation de fonderie solutions composites permettent à ses clients de réaliser des études de faisabilité dès la phase de conception, afin de consolider leur processus de fabrication.

Les prototypes virtuels permettent aux ingénieurs de valider numériquement les performances d'une conception en termes de qualité du produit, d'utilisation de la capacité de production, de sécurité, de sûreté et de coûts d'exploitation et de maintenance. Les solutions d'ESI Group aident les entreprises aérospatiales à réduire leur empreinte environnementale en se passant de prototypes physiques et en évitant les découvertes tardives d'inefficacités en début de production ou de maintenance. Le prototypage virtuel est l'une des façons les plus innovantes de minimiser les dépassements de coûts,

