ESI : cesse toute activité commerciale en Russie et en Biélorussie

À propos d'ESI Group

Fondé en 1973, ESI Group augure un monde où l'Industrie accomplit des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 20 pays, emploie environ 1100 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 136,6 millions d'euros en 2021. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris. For further information: www.esi-group.com

