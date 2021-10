ESI : dévoile un plan stratégique axé sur la rentabilité

ESI, dont les volumes échangés sont traditionnellement faibles, gagne 2,34% à 70 euros quelques heures à la suite de la présentation de son plan stratégique, "OneESI 2024 - Focus to grow". A horizon 2024, le spécialiste du prototypage virtuel vise une croissance des revenus, hors projets spéciaux, proche des deux chiffres et un résultat opérationnel ajusté supérieur à 20%.



Dans le détail, il cible une croissance de 4% à 6% en 2022, passant de 6% à 8% en 2023 et entre 7% et 9% en 2024. Le résultat opérationnel ajusté est lui anticipé respectivement entre 10%/12% ; 15%/17% et 20%/22%. Cette dernière s'élevait à 2,8% en 2020.



La direction ambitionne une croissance plus élevée au-delà de cet horizon à trois ans.



" Si l'objectif d'amélioration de la rentabilité constitue une bonne surprise, la dynamique de croissance pourrait décevoir ", a commenté Invest Securities.



Pour révéler son potentiel, ESI Group entend se concentrer sur son activité cœur de marché et investir pour gagner sur les marchés clés de la simulation. Il compte également mondialiser sa distribution pour servir des clients internationaux, notamment en adoptant une stratégie d'offre et de tarification coordonnée à l'échelle mondiale.



Pour atteindre ses objectifs, ESI Group prévoit également une réduction de ses effectifs d'environ 5% d'ici à décembre 2022, puis une stabilisation. La société a déjà commencé ces derniers mois à supprimer des postes.



" Ce plan triennal va nous permettre de nous concentrer sur les domaines où nous apportons le plus de valeur et donc de générer une croissance et des bénéfices pour ESI qui profiteront à toutes nos parties prenantes. Ce plan est une étape importante pour notre entreprise, " a déclaré Cristel du Rouvray, Directrice générale.