ESI : l'américain Keysight prend le contrôle du groupe

Le 06 novembre 2023 à 11:20 Partager

Le concepteur de logiciels industriels ESI Group a annoncé vendredi que l'américain Keysight avait fait l'acquisition d'un bloc majoritaire représentant 50,6% de son capital et 55,7% de ses droits de vote sur la base d'un prix de 155 euros l'action.



Dans le cadre de ce projet, officialisé en septembre dernier, Keysight prévoit de déposer dans les prochains jours un projet d'offre publique d'achat obligatoire visant à acquérir la totalité des actions en circulation d'ESI Group qu'il ne détient pas encore, au même prix de 155 euros en numéraire.



Si, à la fin de l'offre, le seuil de 90% du capital et des droits de vote était atteint, Keysight demanderait la mise en place d'un retrait obligatoire des actions non apportées à l'offre et de retirer ESI de la cote d'Euronext Paris.



ESI, qui est très présent dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial et de l'industrie lourde, emploie environ 1000 personnes dans une quinzaine de pays et a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.