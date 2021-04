ESI : revenus trimestriels supérieurs aux objectifs

Au premier trimestre, clos fin mars de son exercice fiscal, ESI a enregistré un chiffre d'affaires de 55,5 millions d'euros, en hausse de 1,2% (+3,7% à taux de change constants : tcc) et légèrement supérieur à la fourchette annoncée (52-55 millions d'euros). Toutes les zones géographiques sont en croissance. Le chiffre d’affaires licences a progressé de 1,6% (+4,2% tcc). Toutes les zones géographiques sont en hausse, avec en tête les Amériques en augmentation de 3,1% (+11,5% tcc). Concernant les services, le chiffre d‘affaires est en retrait de 2,5% (-0,1% tcc).



Le spécialiste du prototypage virtuel s'attend à un chiffre d'affaires au premier semestre 2021 compris entre 80,5 millions et 82,5 millions d'euros comparé à 80,8 millions d'euros au premier semestre 2020.



La direction poursuit son engagement à gérer les dépenses de manière disciplinée, afin de respecter son plan d'optimisation structurelle et d'améliorer sa rentabilité en 2021. De plus, l'équipe dirigeante travaille actuellement avec le conseil d'administration sur un plan financier à plus long terme visant à obtenir des performances opérationnelles conformes aux normes du secteur pour une société mondiale de logiciels de son envergure. ESI Group partagera ce plan financier pluriannuel lors d'un Investor Day au début de l'automne 2021.