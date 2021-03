ESI : vise des revenus entre 52 millions et 55 millions d'euros au premier trimestre

ESI a dévoilé un résultat net de 1,4 million d'euros. Dans son communiqué, le groupe ne rappelle pas son résultat net de 2019. Le résultat opérationnel ajusté des solutions de Prototypage Virtuel a chuté de 55,6% à 3,7 millions d'euros. Il a reculé de 55% à taux de change constants. Le chiffre d’affaires 2020 a reculé de 8,7% à taux de change constants à 132,6 millions d'euros.



Cristel de Rouvray, Directrice générale d'ESI Group, commente : " 2020 a été une année charnière pour l'industrie et ESI Group. Au cours de cette année sans précédent, ESI a pu accélérer sa transformation pluriannuelle et démontrer à la fois la résilience de son modèle économique et l'adaptabilité de ses coûts. Nous avons maîtrisé l'impact de la baisse de notre chiffre d'affaires grâce à une gestion proactive des coûts, et les effets de ces décisions continueront à porter leurs fruits en 2021 et au-delà ".



ESI affiche un ratio d'endettement de 28,4 % contre 34,2 % en 2019. Au 31 décembre 2020, la trésorerie atteint 22,5 millions d'euros, incluant un prêt garanti par l'État de 13,75 millions d'euros contre 20,2 millions d'euros fin 2019. ESI n'a pas utilisé sa facilité de crédit renouvelable (RCF) à court terme à la fin de cette année contre une utilisation de 10 millions d'euros l'année dernière.



Le groupe s'attend à ce que le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021, soit compris entre 52 millions et 55 millions d'euros comparé à 54,9 millions d'euros au premier trimestre 2020.