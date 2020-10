Grand Prix de la Transparence 2020 : ESI Group récompensé pour sa performance en matière de communication financière et réglementaire

ESI Group, Paris, France, (Code ISIN : FR0004110310, Mnémo : ESI), voit, pour la deuxième année consécutive, la qualité de sa communication financière et réglementaire reconnue par Les Grands Prix de la Transparence et monte cette année sur le podium de sa catégorie « Sociétés hors SBF120 ».

Lors de cette 11ème édition des Grand Prix de la Transparence, organisée par les équipes Etude et Conseil de Labrador et dont L’Étude est labélisée par Bureau Veritas Certification, ESI Groupe témoigne d’une amélioration de sa performance en matière de transparence en progressant d’une place dans le classement des entreprises de sa catégorie dont le nombre de participants s’étoffe d’année en année.

ESI Group est pleinement engagé dans une démarche de responsabilité sociale d’entreprise qu’il décline au sein d’une politique RSE articulée autour de 4 axes (Collaborateurs, Clients, Société Civile et Planète), avec pour objectif d’œuvrer pour un développement économique et social responsable. Cette récompense souligne les mesures déployées au quotidien par le Groupe en faveur notamment d’une information toujours plus fiable, lisible et transparente, vectrice de valorisation durable de l’entreprise.

Les Grands Prix de la Transparence mesurent et récompensent depuis 11 ans la qualité d'information des sociétés françaises du CAC 40, du SBF 120 et des entreprises hors SBF 120 depuis l’année dernière sur la base de 4 piliers définis avec le régulateur : Accessibilité, Précision, Comparabilité et Disponibilité de l’information déclinés au travers de 231 critères. Cette évaluation annuelle et objective a pour but de sensibiliser les émetteurs quant à la qualité de leur transparence et d'identifier les meilleures pratiques pour les ériger comme de véritables standards de Place.

Corinne Romefort-Régnier, Directrice de la Gouvernance d’ESI Group, commente : « Nous sommes très honorés, d’être récompensé au titre de cette nouvelle édition des Grand Prix de la Transparence. Cette distinction témoigne de l’engagement fort et quotidien de nos équipes pour garantir la transparence de notre communication financière et réglementaire. Dans un monde en profonde mutation, où la croissance durable prend une place centrale, il est de la responsabilité des entreprises d’œuvrer pour une démarche toujours plus éthique. La qualité de nos supports d’informations est gage de transparence pour nos investisseurs et autres parties prenantes, auxquels nous souhaitons garantir une lisibilité toujours plus accrue de nos activités.».

Laurent Rouyres, Créateur des Grands Prix de la Transparence et Président de Labrador, commente : « De plus en plus d’entreprises de taille moyenne considèrent maintenant la transparence et la qualité de leur information d’entreprise comme un levier d’attractivité sur les marchés et auprès des candidats. Leurs standards devancent aujourd’hui de grandes entreprises disposant de moyens plus importants.».

A propos d’ESI

Crée en 1973, ESI Group est un acteur leader des solutions de Prototypage Virtuel et un partenaire majeur dans l’accompagnement de la transformation industrielle. Grâce à un savoir-faire unique dans le domaine de la physique des matériaux, la société a développé et perfectionné, au cours des 45 dernières années, une maitrise pointue des solutions de simulation numérique. Cherchant à dépasser la conception traditionnelle de la gestion du cycle de vie des produits (PLM), ESI a développé une approche globale/holistique centrée sur la productivité industrielle et la performance des produits, au-delà de leur développement, tout au long de leur cycle de vie (Product Performance Lifecycle™) : de la conception, à la fabrication jusqu’à l’utilisation. Présent dans plus de 20 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à travers le monde. ESI a réalisé un chiffre d’affaires 2019 de 146 millions d’euros, détient son siège social en France et est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr

Suivez ESI

LinkedIn / Facebook / Twitter / Youtube

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201007005383/fr/