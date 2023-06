ESI Group est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de progiciels destinés à la réalisation d'essais virtuels (simulations numériques de prototypes, de procédés de fabrication et de comportements de produits). Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de licences et de services de maintenance (85,1%) ; - prestations de services (13,9%) : prestations d'ingénierie, de conseil, de formation, etc. ; - autres (1%). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe Moyen-Orient et Afrique (46,4%), Asie-Pacifique (37,1%) et Amérique (16,5%).