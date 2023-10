(Alliance News) - Les titres suivants sont les plus et les moins performants sur Italy Growth mardi après-midi à Piazza Affari.

GAGNANTS

Esi est dans le vert à hauteur de 11% après avoir chuté de 15% au cours du dernier mois et de 18% au cours des six dernières années. Au cours de l'année écoulée, l'action a perdu 34 %. Il convient de noter que le conseil d'administration a approuvé lundi soir le plan de développement industriel pour la période 2024-2026, "visant à saisir la forte tendance à la croissance de la capacité photovoltaïque installée dans le monde, et avec l'objectif de continuer à créer de la valeur pour l'entreprise et les actionnaires", lit-on dans la note publiée. Une fois le plan achevé, ESI prévoit d'atteindre une valeur de production de 69,3 millions d'euros, avec un taux de croissance annuel moyen (2022A-2026E) de 23 %. L'Ebitda attendu à la fin de 2026 est de 6 millions d'euros, avec une marge d'Ebitda de 8,7 %.

Estrima progresse de 10 % après avoir augmenté de 7,8 % au cours du dernier mois. Au cours des six derniers mois et depuis le début de l'année, elle a toutefois perdu 22% et 22% respectivement.

PERDANTS

Take Off termine en queue de peloton, 16% dans le rouge, après avoir annoncé lundi qu'elle avait fermé 12 magasins, dont neuf sont situés dans des centres commerciaux sélectionnés et peu performants. La société a précisé que cette opération s'inscrivait dans le cadre de la stratégie de repositionnement des magasins dans des lieux plus stratégiques pour l'entreprise, annoncée le 24 juillet. Take Off a donc identifié des emplacements appropriés pour l'ouverture de deux nouveaux magasins gérés directement, prévue d'ici 2023 dans les régions des Abruzzes et des Marches.

Ambromobiliare a chuté de 4,9 % après avoir perdu 37 % au cours du dernier mois. Au cours des six derniers mois, le titre a gagné 9,0% et au cours de l'année écoulée, il a gagné 4,7%.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

