Taux : forte volatilité mais repli limité après CPI Eurozone

Séance volatile sur les marchés obligataires européens qui limitent la casse après avec une forte baisse initiale : les chiffres de l'inflation en Europe sont tout simplement étourdissants.

L'inflation de mars vient d'être mesurée à 7,3% en Allemagne, un record depuis 1990 (de quoi glacer d'effroi la Bundesbank).



En Espagne, l'inflation s'élève à 9,8%, au plus haut depuis 1985.

Les prix à la production en Italie explosent à +32,8% en rythme annuel.

L'inflation devrait s'établir à 7% -ou au-delà- en Europe ce mois-ci et rester dans de mêmes eaux en avril.



Sans surprise, les indices ESI du sentiment économique dans la zone euro ce matin sont en forte chute pour le mois d'avril.



Le rendement de nos OAT s'est tendu jusqu'à 1,145% avant de revenir sur 1,08%, soit seulement +2Pts par rapport à mardi.

Les Bunds ont fait l'essuie-glace entre 0,72% et 0,665% ce soir (+2,5Pts), les sages qui conseillent le gouvernement divisent par 2 leurs prévisions de croissance 2022 de 3,6% à 1,8% (partant d'une estimation initiale de +4,6% fin 2021): le 1er trimestre 2022 devrait se solder par une croissance nulle, voir une récession.

Les Gilts britanniques et les Bonos espagnols terminent en assez net repli, avec un rendement qui monte symétriquement de +3Pts à 1,68% et 1,54% respectivement, les BTP italiens ont largement fluctué entre 2,20% et 2,135% (soit +1Pt au final).



Les T-Bonds US ont culminé à 2,435% avant de se détendre vers 2,3600%, soit -4Pts par rapport à mardi.

Deux chiffres ont été publiés aux Etats Unis cet après-midi: la dernière estimation de la croissance américaine au 4ème trimestre 2021 est révisée en baisse de -0,2Pt à 6,9%, du fait d'un abaissement de l'estimation des dépenses des ménages américains de +3% à +2,5%.

Selon ADP, le secteur privé non agricole des Etats-Unis a généré 455.000 emplois en mars, un nombre globalement conforme au consensus, après les 486.000 créations de février (révisées d'une estimation initiale qui était de +475.000).



Les créations de postes du mois qui s'achève se sont concentrées dans les services avec 377.000 emplois en plus dans ce secteur (dont 161.000 dans les loisirs et l'hôtellerie), tandis que celui de la production de biens en a généré 79.000.







