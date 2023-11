(Alliance News) - Esken Ltd a proposé mardi de céder sa filiale à 100 % Esken Renewables Ltd à Pioneer Balmoral UK Ltd pour un produit net d'environ 78,5 millions de livres sterling.

Esken, fournisseur de services d'infrastructure, d'aviation et d'énergie basé à Liverpool, a déclaré que Pioneer Balmoral UK est un véhicule entièrement détenu et financé par le fonds d'infrastructure durable Pioneer Infrastructure Partners SCSp, géré par Pioneer Point Partners LLP.

Esken a déclaré que la contrepartie de toutes les actions d'Esken Renewables serait d'environ 77,6 millions de livres sterling, plus 6,9 millions de livres sterling attendus à titre de remboursement d'un prêt interentreprises, ce qui représenterait une valeur des capitaux propres de 84,5 millions de livres sterling à régler en espèces.

La valeur de l'entreprise s'élèverait ainsi à 107,7 millions de livres sterling, selon Esken, après ajustement des liquidités et des éléments assimilables à des dettes.

Esken a déclaré que le produit net de 78,5 millions de livres sterling serait utilisé pour rétablir immédiatement le financement engagé de 55 millions de livres sterling dans le cadre de son accord de facilités et des coûts associés.

La cession apportera à Esken une stabilité financière accrue pour soutenir la vente gérée de l'aéroport de Londres Southend annoncée précédemment, a déclaré Esken.

Bien qu'il s'agisse d'un stade précoce du processus, Esken a déclaré que le conseil d'administration a été encouragé par le niveau initial d'intérêt "d'une série de parties qui reconnaissent la valeur stratégique à long terme" de l'aéroport de Londres Southend.

Esken a déclaré que toute réalisation d'une cession serait subordonnée à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale et à d'autres conditions.

La cession devrait être finalisée au début du mois de décembre.

"Cela fait presque un an que le conseil d'administration a annoncé que nous allions entreprendre un examen stratégique des activités principales du groupe. Depuis lors, nous avons travaillé avec des conseillers sur un processus complet visant à trouver le bon partenaire stratégique pour l'avenir des activités liées aux énergies renouvelables. Je suis heureux qu'à Pioneer, nous ayons trouvé un tel partenaire et je souhaite aux nouveaux propriétaires proposés, ainsi qu'à l'équipe de direction et au personnel, bonne chance pour l'avenir", a déclaré David Shearer, président exécutif d'Esken.

"La vente d'Esken Renewables est un résultat positif dans le contexte d'un marché toujours difficile, avec une augmentation des taux d'intérêt au cours des 12 derniers mois qui a supprimé l'activité [de fusions et d'acquisitions]. À la suite de cette vente et du remboursement ultérieur de notre facilité de crédit, nous allons maintenant nous concentrer sur l'échéance et les conditions de l'obligation échangeable, ainsi que sur la vente de [l'aéroport de Londres Southend], afin de faciliter un processus géré visant à réaliser de la valeur pour les actionnaires".

Les actions d'Esken ont augmenté de 5,0 % à 3,15 pence chacune à Londres mercredi matin.

