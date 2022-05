Esker : De retour sur des niveaux clés en hebdomadaire 23/05/2022 | 14:07 Nicolas Chéron 23/05/2022 | 14:07 achat En cours

Cours d'entrée : 146.4€ | Objectif : 175.8€ | Stop : 136.4€ | Potentiel : 20.08% Le titre Esker teste la zone support des 144 EUR en données hebdomadaires. On considérera le récent mouvement baissier comme une opportunité pour se placer à bon compte.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 175.8 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Avec un PER attendu à 53.51 et 42.8 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

Avec une valeur d'entreprise estimée à 5.17 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.

La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.

Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Au cours des derniers mois, les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse, par l'ensemble des analystes qui suivent la société.

Sous-secteur Logiciel d'entreprise Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ESKER -59.78% 898 ORACLE CORPORATION -19.69% 183 116 SAP SE -25.53% 113 632 SERVICENOW INC. -33.74% 86 805 CONSTELLATION SOFTWARE INC. -15.55% 32 715 SENSETIME GROUP INC. -11.09% 20 609 TRIMBLE INC. -25.19% 16 317 PAYCOM SOFTWARE, INC. -33.33% 16 065 HUBSPOT, INC. -49.40% 15 933 DOCUSIGN, INC. -48.61% 15 342 OPEN TEXT CORPORATION -17.52% 10 569

Données financières EUR USD CA 2022 155 M 166 M - Résultat net 2022 16,4 M 17,5 M - Tréso. nette 2022 37,3 M 39,8 M - PER 2022 53,6x Rendement 2022 0,34% Capitalisation 840 M 898 M - VE / CA 2022 5,18x VE / CA 2023 4,31x Nbr Employés 840 Flottant 92,2% Prochain événement sur ESKER 23/05/22 Berenberg Bank USA Conference Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Clôture 145,40 € Objectif de cours Moyen 266,67 € Ecart / Objectif Moyen 83,4% Dirigeants et Administrateurs Jean-Michel Bérard Chairman-Management Board & Co-CEO Emmanuel Olivier Co-Chief Executive Officer Marie-Claude Bernal Chairman-Supervisory Board Jean-Jacques Bérard Vice President-Research & Development Nicole Pelletier Perez Vice Chairman-Supervisory Board