Esker : Toujours du potentiel 27/10/2021 | 08:47 Jordan Dufee 27/10/2021 | 08:47 achat En cours

Cours d'entrée : 283€ | Objectif : 330€ | Stop : 250€ | Potentiel : 16.61% La tendance de fond est haussière pour Esker et le timing opportun pour revenir sur le titre. On anticipera ainsi une relance de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 330 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Points faibles Avec un PER attendu à 111 et 94.8 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.

Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.

Sous-secteur Logiciel d'entreprise Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ESKER 59.97% 1 878 ORACLE CORPORATION 51.32% 265 113 SAP SE 17.59% 172 431 SERVICENOW, INC. 22.94% 134 080 DOCUSIGN, INC. 26.22% 55 195 CONSTELLATION SOFTWARE INC. 34.25% 37 993 HUBSPOT, INC. 103.12% 37 851 PAYCOM SOFTWARE, INC. 18.78% 31 113 RINGCENTRAL, INC. -36.20% 22 126 TRIMBLE INC. 29.41% 21 742 CERIDIAN HCM HOLDING INC. 19.57% 19 094

Données financières EUR USD CA 2021 132 M 153 M - Résultat net 2021 14,6 M 16,9 M - Tréso. nette 2021 35,8 M 41,5 M - PER 2021 111x Rendement 2021 0,20% Capitalisation 1 620 M 1 878 M - VE / CA 2021 12,0x VE / CA 2022 10,3x Nbr Employés 759 Flottant 93,0% Prochain événement sur ESKER 01/11/21 Connect Virtual CFO Leadership Summit Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Cloture 282,50 € Objectif de cours Moyen 318,33 € Ecart / Objectif Moyen 12,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jean-Michel Bérard Chairman-Executive Board & Co-CEO Emmanuel Olivier Co-Chief Executive Officer Marie-Claude Bernal Chairman-Supervisory Board Jean-Jacques Bérard Executive Vice President-Research & Development Thomas Wolfe Member-Supervisory Board