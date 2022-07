Esker : Oddo abaisse légèrement sa cible

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Esker, avec un objectif de cours abaissé de 190 à 185 euros à la suite d'une mise à jour des paramètres de marché.



L'analyste rapporte qu'Esker a publié hier soir un CA de 38,9 ME au titre du 2e trimestre, parfaitement en ligne avec les attentes, en croissance de 19% dont 12% en organique. 'Esker signe donc une belle performance sur S1 avec un CA de 76.3 ME (+19%, +13% org)', poursuit Oddo.



Dans ce contexte, Esker réitère sa guidance d'une croissance organique de 15 à 16% sur 2022, quand Oddo table sur +15,2%.



Par ailleurs, Esker confirme son objectif de rentabilité sur 2022, avec une marge d'EBIT fixée sur la fourchette normative, entre 12% et 15%

Oddo souligne l'attractivité du profil du titre dont le cours a chuté de 63% depuis le début de l'année et a été divisé par 3 depuis le pic, une baisse plus violente que la plupart des autres valeurs de croissance.



Ainsi, 'il reste décoté de 40% par rapport aux pairs Cloud, soit un rétropédalage après le rattrapage sur 2021', note le broker.



'Le profil et les fondamentaux d'Esker (croissance et marges à 2 chiffres, récurrence, résilience, génération cash, bilan sain, gouvernance), couplée à une valorisation plus raisonnable, offrent donc une opportunité dans le contexte de marché actuel', conclut-il.



