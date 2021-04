Esker : Oddo reste à 'surperformance'

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 265 euros sur Esker, suite à un roadshow multi-zone avec le management de la société de solutions de dématérialisation de documents.



'Nous restons convaincus de la qualité du dossier, qui offre une forte résilience dans le contexte actuel (maturité du SaaS dans le Cloud, visibilité, récurrence), et des perspectives de croissance intactes, voire renforcées par la crise sanitaire', juge l'analyste.



'Si la valorisation reste exigeante, notre approche moyen terme, que nous pensons financièrement appropriée compte tenu du modèle, suggère un potentiel d'appréciation encore important', poursuit Oddo, voyant le titre doubler entre 2023 et 2025.



