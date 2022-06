ESKER : Programme de rachat d'actions et Contrat de liquidité

Données financières EUR USD CA 2022 155 M 166 M - Résultat net 2022 16,4 M 17,5 M - Tréso. nette 2022 37,3 M 39,8 M - PER 2022 50,1x Rendement 2022 0,37% Capitalisation 785 M 840 M - VE / CA 2022 4,83x VE / CA 2023 4,01x Nbr Employés 838 Flottant 92,2% Graphique ESKER Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ESKER Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Clôture 135,90 € Objectif de cours Moyen 266,67 € Ecart / Objectif Moyen 96,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jean-Michel Bérard Chairman-Management Board & Co-CEO Emmanuel Olivier Co-Chief Executive Officer Marie-Claude Bernal Chairman-Supervisory Board Jean-Jacques Bérard Vice President-Research & Development Nicole Pelletier Perez Vice Chairman-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ESKER -62.41% 840 ORACLE CORPORATION -16.33% 194 695 SAP SE -24.16% 118 568 SERVICENOW INC. -24.12% 98 735 CONSTELLATION SOFTWARE INC. -17.55% 32 604 SENSETIME GROUP INC. 8.36% 25 284