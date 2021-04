ESKER : plus optimiste sur son objectif de croissance pour 2021

Le chiffre d’affaires d'Ester du premier trimestre s’établit à 31 millions d'euros, en croissance de 14% à taux de change constant et de 10% à taux de change courant. La spécialisée dans l'automatisation des processus documentaires et dans la dématérialisation des documents de gestion a réalisé de nouveau le meilleur trimestre de son histoire. La croissance reste portée par le développement des solutions Cloud qui progressent de 16% sur ce trimestre, pour représenter 94% de l’activité du groupe.



La valeur annuelle récurrente (ARR) des nouveaux contrats signés au cours du premier trimestre 2021 a progressé de 45% à 3,3 millions d'euros (11 millions sur la durée totale des contrats). Le rythme des signatures a été dynamique dans toutes les régions du monde et particulièrement intense en France, aux États-Unis et en Espagne.



Au 31 mars 2021, la trésorerie du Groupe s'établit à 48,5 millions d'euros. Avec une trésorerie nette de 34,9 millions d'euros (contre 19,6 millions au 31 mars 2020) et près de 140 000 titres détenus en autocontrôle, Esker juge disposer de l'autonomie financière nécessaire à la poursuite de sa stratégie axée sur l'accélération de sa croissance organique combinée à des opérations de croissances externes.



" La croissance d'Esker devrait continuer à accélérer au cours des deux prochains trimestres en raison de la reprise économique et d'un effet de base très favorable ", souligne le groupe dans ses perspectives.



Compte tenu de l'excellente performance du premier trimestre 2021, Esker relève sa prévision de croissance organique pour l'ensemble de l'année de 15% à 16%, ce qui devrait porter le chiffre d'affaires du Groupe aux alentours de 130 millions d'euros si la parité euro/dollar reste inchangée. À ce niveau de croissance, la profitabilité devrait s'établir entre 12% et 15%.