Esker, qui fournit aux entreprises des solutions SaaS d’automatisation de la relation clients/fournisseurs, donne depuis quelques trimestres des signes d’accélération de sa croissance. Combiné aux perspectives de baisse des taux d’intérêt, ce momentum favorable entretient un fort rebond du cours de Bourse, et ce malgré des ratios de valorisation encore élevés. Nous avons profité de la publication du 2e trimestre pour faire le point avec son président-fondateur.

Jean-Michel Bérard, Esker vient de publier son chiffre d’affaires et ses commandes au deuxième trimestre. Que faut-il en retenir ?

" Je retiens tout d’abord la nouvelle dynamique commerciale avec une valeur annuelle récurrente des nouveaux contrats signés qui s’établit à 13,1 M€ soit +50% dont +65% au T2. Cette dynamique est particulièrement forte en Amérique du Nord à +116% grâce à la tonicité de cette zone économique et un intérêt très fort pour le cycle client alors que nous sommes historiquement un peu plus présents sur le cycle fournisseur. Nous bénéficions dans ce domaine de l’ajout de fonctionnalités comme la reconnaissance automatique de documents, la détection de fraudes, d’anomalies, etc. Notre agilité, notre forte capacité d’innovation et l’avance que nous avons pris en matière d’IA portent leurs fruits et cela devrait continuer dans les prochains trimestres. "

Comment se porte votre marché et comment voyez-vous évoluer la concurrence ?

" D’après l’étude du cabinet Gartner, notre marché global (cycle client et cycle fournisseur) est attendu en croissance annuelle de 11% d’ici 2030. Le marché est à la fois atomisé et en phase de rationalisation après le rachat de nombreux concurrents qui affichaient des pertes par des fonds de capital investissement. Esker a la particularité d’être présent sur les deux cycles, ce qui plait de plus en plus aux clients, pour des raisons pratiques. Nos solutions peuvent se connecter à n’importe quel ERP, à l’instar de SAP qui d’ailleurs offre des solutions concurrentes. "

Environnement concurrentiel d’Esker (Source : société)

Quelle est votre trajectoire de croissance et de marge opérationnelle pour les années à venir ?

" Nous cherchons à croître plus vite que notre marché d’ici 2030. Cette année, nous visons +13 à +14% de croissance et un peu plus l’année prochaine, encore une fois grâce à une offre supérieure et sans cesse enrichie par notre IA, l’e-invoicing et des solutions qui permettent d’automatiser le reporting ESG de nos clients. Par ailleurs, nous investissons à la fois sur les partenaires pour accélérer notre présence sur de nouveaux secteurs verticaux ou de nouveaux pays et à la fois sur nos propres forces de ventes afin de développer notre base installée. En termes de marges, nous visons cette année une marge d’exploitation comprise entre 12% et 13% du chiffre d’affaires puis 14 à 15% en 2025 en modérant la croissance de certains postes de charges. D’ici 2030, nous envisageons de rester dans la fourchette 12-15% car au-delà de 15%, la croissance risquerait de passer au second plan. "

Les acquisitions font-elles toujours partie de votre stratégie ? Vous sentez vous suffisamment robuste en matière d’IA ?

" Nous cherchons toujours à réaliser de petites acquisitions sur des marchés adjacents à notre offre. Par exemple dans l’e-sourcing en amont de la fonction Achats, dans la gestion de la trésorerie ou dans le reporting ESG sachant que nous avons déjà accès aux données. En matière d’IA, nous disposons d’une équipe d’une dizaine de personnes qui depuis 2018 nous permet d’être en pointe sur le sujet. "