Lyon, le 18 juillet 2023

Chiffre d’affaires en M€

(Non audité) T2 2023 T2 2022 T2 2023/

T2 2022

Croissance (4) S1 2023 S1 2023/

S1 2022

Croissance (4) SaaS (1) 37,2 31,5 +20% 72,5 +20% Services d’implémentation (2) 7,0 6,4 +12% 13,4 +10% Produits historiques (3) 0,9 1,9 -53% 2,0 -39% TOTAL 45,1 39,8 +15% 87,9 +16% Prise de commandes (5)(4) 4,6 4,0 +14% 9,0 +18%

(1) Abonnements et facturations au document

(2) Consulting et Services Professionnels

(3) Esker DeliveryWare, Produits serveurs de Fax et Host Access

(4) Variation à taux de change constant : Taux de change 2023 appliqué au chiffre d’affaires 2022

(5) Exprimées en chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR). Cet indicateur correspond à la valeur moyenne annuelle des abonnements que les clients s’engagent à verser sur la durée totale d’un contrat. Le chiffre d’affaires provenant des transactions sur la plateforme n’est pas pris en compte car il dépend des consommations effectives des clients, non connues à la date de signature du contrat.

2ème trimestre record – 1er semestre record

Le chiffre d’affaires consolidé du 2ème trimestre de l’année 2023 s’établit à 45,1 M€, en croissance de +15% à taux de change constants et de +13% en données publiées, par rapport au même trimestre de l’exercice précédent.

Pour l’ensemble du 1er semestre 2023, les ventes du Groupe s’établissent à 87,9 M€ en croissance de +16% à taux de change constants et de +15% en données publiées.

Esker réalise, une nouvelle fois, le meilleur trimestre et le meilleur semestre de son histoire.

Sur ce 2ème trimestre, le chiffre d’affaires SaaS (+20% à taux de change constants et +18% en données publiées) tire la croissance du Groupe pour représenter 82% de l’activité. Cette excellente performance est le fruit des nombreux contrats clients signés au cours des précédents trimestres qui entrent progressivement en production. Par ailleurs, les volumes de transactions ont montré une belle résilience depuis le début de l’année.

Les services d’implémentation progressent un peu plus modestement (+12% à taux de change constants et +11% en données publiées) pour représenter 16% du chiffre d’affaires total du Groupe.

Enfin, les produits historiques (2% du chiffre d’affaires total) poursuivent leur recul comme c’est habituellement le cas dans les périodes d’incertitude.

Prises de commandes record sur le 1er semestre

Esker a enregistré le deuxième meilleur trimestre et le meilleur semestre de son histoire en termes de prises de commandes.

La valeur annuelle récurrente (ARR) des nouveaux contrats signés au cours du 2ème trimestre 2023 progresse de +14% à taux de change constants, par rapport au même trimestre en 2022 pour atteindre 4,6 M€. Pour l’ensemble du 1er semestre, la valeur annuelle récurrente des nouveaux contrats signés s’établit à 9,0 M€ en progression de +18%.

Le rythme de signatures a été extrêmement dynamique en Europe hors France (+104%), avec notamment une très belle affaire signée au Royaume-Uni.

La performance commerciale de la France (+6%) s’est fortement améliorée par rapport au 1er trimestre grâce à la signature des tous premiers contrats liés au changement de réglementation sur la facturation électronique. Cette réforme engendre de nombreuses et très belles opportunités qui vont alimenter la performance française sur les trimestres à venir. À ce titre, Esker est l’un des premiers acteurs à avoir finalisé sa demande d'immatriculation pour agir en qualité de PDP (Plateforme de Dématérialisation Partenaire) auprès de la DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques). Esker a également constitué un groupe d’entreprises volontaires, de toutes tailles et de tous secteurs, dans le but de participer au projet pilote organisé par la DGFiP pour réaliser les premiers échanges avec la PPF (Portail Public de Facturation) au début de l’année 2024.

Une structure solide

Au 30 juin 2023, la trésorerie mobilisable du Groupe s’établit à 45,2 M€ (dont 5,0 M€ classés en immobilisations financières) contre 43,1 M€ au 30 juin 2022, après versement du dividende et de l’intéressement des salariés. Compte tenu d’un faible niveau d’endettement financier (12,7 M€ au 30 juin 2023) et de plus de 130 000 titres détenus en autocontrôle (représentant 18,2 M€ sur la base du cours de clôture de l’action au 13 juillet 2023), Esker dispose d’une grande autonomie financière pour exécuter sa stratégie. Celle-ci est prioritairement axée sur l’accélération de sa croissance organique, complétée par des opérations de croissance externe ciblées visant à intégrer des solutions et des technologies adjacentes qui augmenteront la valeur délivrée aux clients.

Tendances pour l’année 2023

Compte tenu de la très bonne performance de ce 1er semestre, Esker relève son objectif de croissance organique pour l’ensemble de l’exercice 2023, pour désormais viser entre +14% et +15% (contre un objectif initial de +12% à +14% relevé à +13% à +15% en avril 2023) accompagné d’une profitabilité (marge d’exploitation) comprise entre 12% et 14% du chiffre d’affaires.

Jean-Michel Bérard, Président du Directoire et Emmanuel Olivier, Directeur Général

vous convient à une conférence téléphonique

mardi 18 juillet 2023 à 18h30

pour vous commenter l’activité du deuxième trimestre 2023.

La conférence téléphonique se déroulera en anglais.

Ci-après le lien pour participer à cette présentation : Lien de connexion

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Source-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers, achats et services clients des entreprises en renforçant la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent aux entreprises de gagner en productivité et d’améliorer la visibilité sur leurs activités, tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 159,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022, dont 2 tiers à l’international.

Pièce jointe