Esker : Les solutions d'automatisation Accounts Payable et Order Management d'Esker désormais disponibles sur SAP® Store

Lyon, le 30 août 2021 — Esker, plateforme cloud mondiale d'automatisation des cycles de gestion qui valorise les métiers de la finance et du service clients tout en renforçant la coopération interentreprises, annonce que ses solutions Accounts Payable Automation et Order Management Automation sont désormais disponibles sur SAP® Store, la marketplace numérique dédiée aux offres SAP et aux solutions complémentaires de ses partenaires. La disponibilité des solutions d'Esker sur SAP Store vient renforcer le partenariat qu'Esker entretient avec SAP depuis plus de 15 ans.



SAP Store, disponible sur store.sap.com, offre une expérience client digitale simplifiée et connectée pour découvrir, essayer, acheter et renouveler plus de 1800 solutions développées par SAP et ses partenaires. Dans cette marketplace, les clients peuvent trouver les solutions SAP et les applications partenaires validées par SAP dont ils ont besoin pour développer leur activité. Pour chaque achat effectué via SAP Store, SAP plantera un arbre

« Nous sommes ravis que nos solutions soient disponibles sur SAP Store, permettant ainsi aux entreprises de les découvrir et de les acquérir facilement", a déclaré Catherine Dupuy-Holdich, chef de produit senior chez Esker. " Cela nous permettra d'élargir notre présence au sein de l'écosystème SAP et d'aider les entreprises à accélérer leur transformation numérique. »

« Aujourd'hui, il ne suffit plus de dire qu'une solution s'intègre à la technologie SAP, il faut aussi être capable de démontrer l'impact de cette intégration", a déclaré Aurélien Coq, chef de produit chez Esker. "À l'heure où les entreprises sont de plus en plus sensibles à la manière dont leurs données sont traitées, cette certification permet de garantir aux clients un très haut niveau de qualité et d’expertise. »

Le partenariat entre Esker et SAP permet à l’entreprise d'améliorer continuellement ses solutions. Pour les clients d'Esker, cette collaboration est également une assurance pour l'avenir.

« Lorsque nos clients seront prêts à migrer vers SAP S/4HANA Cloud, nous serons là pour les accompagner», ajoute Aurélien Coq.

Complémentaires aux systèmes ERP, les solutions d'automatisation basées sur l'IA d'Esker renforcent la capacité d'une entreprise à surmonter des conditions économiques difficiles. Les événements récents et la tendance générale à la digitalisation ne feront qu'accroître l'intérêt des entreprises pour l'optimisation et la rationalisation de leurs fonctions financières et service client. La mise à disposition des solutions d'Esker sur SAP Store contribuera à renforcer l'amélioration de l'expérience client.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet en outre d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Basées sur l’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur son activité et de réduire les risques de fraude tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs. ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 112,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020 dont plus des 2/3 à l’international.

Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations prévisionnelles telles que définies dans le U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations prévisionnelles sont soumises à divers risques et incertitudes décrits dans les documents déposés par SAP auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes, y compris son dernier rapport annuel sur le formulaire 20-F, qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents des attentes. SAP recommande aux lecteurs de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prévisionnelles, que SAP n'a aucune obligation de mettre à jour et qui ne sont valables qu'à la date de publication.

SAP et les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE en Allemagne et dans d'autres pays. Veuillez consulter https://www.sap.com/copyright pour obtenir des informations et des avis supplémentaires sur les marques. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont les marques de leurs sociétés respectives.

