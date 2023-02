Esker à nouveau récompensé par EcoVadis et Gaïa Research pour son exemplarité en matière d'ESG

Lyon, France - le 20 février 2023 — Esker, plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance et du service client en automatisant les cycles de gestion, annonce avoir été à nouveau distingué par EcoVadis et par Gaïa Research. Des notations élevées qui soulignent ses efforts constants d’amélioration sur le plan Environnemental, Social et de Gouvernance (ESG)



La dimension ESG, fil conducteur de la stratégie de croissance d’Esker

La dimension ESG est un élément clé de la feuille de route d’Esker. Cet engagement s’appuie notamment sur la technologie afin de la mettre au service de l’humain et permettre aux entreprises clientes d’Esker de développer une croissance à somme positive. Au-delà de l’amélioration de la productivité du personnel administratif et financier, les solutions Esker offrent plus de sens au travail en éliminant les tâches fastidieuses ainsi qu’une amélioration de la relation avec les clients et les fournisseurs pour constituer un écosystème puissant autour des entreprises.

“ Nous nous efforçons chaque jour d’aligner notre organisation et nos solutions avec des objectifs sociaux, environnementaux et de gouvernance. La protection de l'environnement, la gestion responsable des relations fournisseurs/clients, la promotion de l'éducation, de la diversité ou de l'inclusion ont toujours contribué à la croissance profitable de l'entreprise ” souligne Jean-Michel Bérard, Président-Fondateur d'Esker.

Évaluée depuis plusieurs années par la plateforme EcoVadis, organisme de référence en matière de notation ESG, Esker affiche un score global de 74/100, en forte progression de 26 points depuis 2017. Elle se place dans le top 5% des entreprises évaluées, tous secteurs confondus. Ces résultats sont le fruit d’efforts constants pour bâtir des solutions à impact positif. Sur le volet sociétal, Esker offre à ses salariés (en France et aux Etats-Unis) une journée par an, pour leur permettre de participer à des actions sociétales ou environnementales. Cette journée correspond à une journée de travail, passée au service d'une association, d'une cause ou d'une action particulière (protection de l’environnement, promotion de l'éducation, rayonnement de notre territoire local, etc.). Cette démarche d’amélioration s’applique aussi à la gestion de sa chaîne d’approvisionnement. Esker agit de façon concrète pour construire un modèle d'entreprise plus durable, via la mise en œuvre d'une politique d'achats responsable et par l'envoi en France d’un questionnaire ESG à destination de l’ensemble de ses fournisseurs, afin d'encourager l'adoption et la diffusion de bonnes pratiques en la matière.

Esker obtient 68/100 pour la campagne Gaïa Research 2022, qui porte sur l’évaluation de ses données extra-financières. Cette note, en progression régulière depuis 2019, est largement supérieure à la moyenne nationale qui s'établit à 54/100. Pour y parvenir, l'entreprise a notamment mis en place une démarche volontariste d'analyse de ses émissions de gaz à effet de serre. Esker établit annuellement son bilan carbone pour l'ensemble des entités du groupe et tous ses sites Français ont renouvelé leur certification ISO 14001* en 2022. Sur le plan du numérique, l'entreprise travaille à la réduction de son empreinte carbone en collaborant avec des fournisseurs de datacenters fortement engagés sur la protection de l'environnement. Enfin, cette performance ESG s'explique par une gouvernance éthique. Esker promeut une culture d’entreprise inclusive : avec la mise en place « d’Eskuads », des groupes de travail formés par des salariés volontaires et dédiés à la promotion de bonnes pratiques favorisant l'inclusion ou grâce à l'organisation d'actions régulières de terrain visant à accroître la féminisation des métiers du numérique.

En plus d’Ecovadis et Gaïa Research, Esker a obtenu en 2022, d’autres distinctions ESG :

Classement de l’agence Vigeo Eiris : Score de 53/100 (+ 20 points par rapport à 2021)

Classement MSCI ESG Ratings** : Note de « A » (sur une échelle allant de AAA à CCC)

Classement Sustainalytics : Note de 20.1 (soit un niveau de risque moyen)



Pour en savoir plus sur la démarche ESG d’Esker, consulter la page www.esker.fr/esg

A propos d’EcoVadis

EcoVadis, entreprise à mission, opère une plateforme mondiale d’évaluation et de mutualisation des performances RSE utilisée par plus de 100 000 entreprises de toutes tailles dans 175 pays pour favoriser la résilience, la croissance durable et l'impact positif dans le monde entier - dont Amazon, AXA, BASF, ING Group, L’Oréal, LVMH, Michelin, Sanofi, Unilever, Salesforce. La notation EcoVadis, systématiquement vérifiée par une équipe d’experts, est adaptée à plus de 200 catégories sectorielles sur la base de 21 indicateurs répondant aux standards internationaux allant de la prévention du travail forcé aux émissions de Co2.

A propos de Gaia Research

Gaïa Research est l’agence de notation du groupe EthiFinance spécialisée dans la notation des performances ESG des petites et moyennes entreprises cotées sur les marchés européens. Gaïa Research est une marque du groupe EthiFinance.

EthiFinance est un groupe européen de notation, de recherche et de conseil innovant, au service de la finance et du développement durables. Le Groupe apporte des solutions aux investisseurs, aux entreprises et organisations pour répondre aux enjeux des financements et des transformations environnementales et sociétales. Créé en 2017, le Groupe est issu de la fusion entre Spread Research (agence de notation et recherche indépendante) et EthiFinance (notation ESG et conseil ESG) fondées en 2004.

EthiFinance offre ses services à un portefeuille de clients internationaux de premier plan sous les marques Spread Research (recherche crédit indépendante), EthiFinance Ratings (agence de notation financière), EthiFinance Analytics (Risk Modelling) et EthiFinance (agence de notation et de conseil extra-financiers).

A propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité et d’améliorer la visibilité sur son activité, tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 159,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022, dont 2 tiers à l’international.

*Norme de management environnemental

** Déclaration de non responsabilité : L’utilisation par Esker de toute donnée de MSCI ESG Research LLC ou de ses sociétés affiliées (“MSCI”), et l’utilisation des logos, marques commerciales, marques de service ou noms d’index de MSCI dans le présent document, ne constituent pas un parrainage, une approbation, une recommandation ou une promotion d’Esker par MSCI. Les services et les données MSCI sont la propriété de MSCI ou de ses fournisseurs d’informations, et sont fournis “Tels quels” et sans garantie. Les noms et logos de MSCI sont des marques commerciales ou des marques de service appartenant à MSCI.

Pièce jointe