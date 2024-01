Esker : affaibli par un nouvel avertissement

Esker perd 3,16% à 150,10 euros après avoir averti une nouvelle fois sur ses résultats à l’occasion de la publication de ses revenus du quatrième trimestre. Le spécialiste des solutions d'automatisation des cycles de gestion indique que "la forte accélération des prises de commandes impactera de 1 à 2 points la marge d’exploitation initialement attendue" en 2023, qui "devrait s’établir aux environs de 10%".



"Cet impact est lié aux commissions sur ventes provisionnées à la signature des contrats sans contrepartie immédiate de chiffre d'affaires, qui sera reconnu une fois la solution mise en production", précise TP Icap Midcap.



Le rythme de signatures de contrats liés à la réforme de la facturation électronique en France, "s'est fortement accéléré au quatrième trimestre 2023 et a entraîné la constatation de coûts d'acquisition supérieurs aux attentes", a précisé la société.



En octobre, le groupe technologique avait averti qu'une "trop forte accélération des prises de commandes serait susceptible d'impacter à hauteur de 1 ou 2 points l'objectif de marge d'exploitation de 11,5% à 12,5%" attendu en 2023, soit une marge de 9,5% à 11,5%. "Il s'agit de son troisième avertissement depuis septembre", souligne Invest Securities.



Des prévisions de revenus conservatrices pour 2024



Sur les trois derniers mois de 2023, Esker a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 46,9 millions d'euros, en hausse 11%. Il a progressé de 13% à taux de change constants. Les ventes annuelles s'établissent à 178,6 millions d'euros, en croissance de 14% à taux de change constants.



La valeur annuelle récurrente (ARR) des nouveaux contrats signés au cours du quatrième trimestre a progressé de 58% à taux de change constants, pour atteindre 7 millions d'euros. Sur l'ensemble de 2023, l'ARR a progressé de 24% à taux de change constants à 20,8 millions d'euros.



Compte tenu de la très bonne performance des prises de commandes en 2023 et malgré un ralentissement économique qui pourrait éroder le nombre de transactions traitées sur la plateforme, Esker prévoit une croissance organique des revenus entre 12% et 14% en 2024.



"L'entreprise a admis qu'elle était très prudente, mais surtout, le fait que les prises de commandes augmentent de plus de 25 % pour la deuxième année consécutive laisse présager une croissance beaucoup plus forte", a commenté Stifel.



"Ce niveau d'activité associé à une maîtrise des investissements permettra à la profitabilité (marge d'exploitation) de s'établir entre 12% et 13%", a ajouté Esker. "Elle risque de conduire à une révision à la baisse des attentes du consensus", prévient TP Icap Midcap. L'analyste ajoute que groupe a confirmé par ailleurs son ambition de continuer à faire progresser sa marge vers les 15% en 2025.