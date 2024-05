Esker : coopération avec Sovos pour devenir PDP

Le 15 mai 2024 à 14:06 Partager

Esker annonce l'interconnexion de sa plateforme avec celle de Sovos, autre éditeur de solutions de facturation électronique, 'étape majeure dans leurs démarches pour devenir des 'PDP' (Plateformes de Dématérialisation Partenaires) agréées par l'Etat'.



À partir de septembre 2026 en France, quatre millions d'entreprises devront pouvoir recevoir les factures électroniques domestiques et les 6.000 entreprises les plus importantes devront émettre et déclarer leurs transactions par voie électronique.



Esker et Sovos opéreront chacun leur propre plateforme PDP afin de servir les transactions de leurs clients en vertu du droit français. Ils collaborent également au niveau international pour assurer ensemble l'automatisation des processus métier et la conformité fiscale.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.