Esker est spécialisé dans la conception et l'édition de logiciels de traitement automatique de fax, de diffusion électronique de supports papiers et de connectivité. L'activité du groupe s'organise autour de 3 familles de produits : - logiciels de diffusion électronique de supports papiers ; - logiciels de traitement de fax (n° 3 mondial) ; - logiciels de connectivité : (n ° 1 européen) : destinés à un accès immédiat et sécurisé aux données centralisées de l'entreprise. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (98%), de contrats de mise à jour et de maintenance (1,8%) et de licences (0,2%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (36,5%), Amérique (41,1%), Royaume Uni (6,1%), Allemagne (4,8%), Espagne (3,6%), Australie (3,3%), Asie (2,5%), Italie (1,8%) et Benelux (0,3%).

Secteur Logiciels