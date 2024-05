Esker : distingué par Gartner pour ses solutions I2C

Esker annonce avoir été nommé, pour la deuxième année de suite, Leader du Magic Quadrant 2024 de Gartner pour ses solutions Invoice-to-Cash (I2C), applications cloud pour automatiser la gestion du recouvrement et l'allocation des paiements client aux factures.



'Grâce à l'Intelligence Artificielle, la suite Esker Accounts Receivable offre une solution globale pour optimiser le processus I2C dans l'objectif de réduire le besoin en fonds de roulement tout en améliorant l'expérience client', affirme la société de logiciels.



Cela se traduit selon lui par 'un recouvrement plus efficace et plus rapide via des tâches automatisées et des analyses prédictives, ainsi qu'une prise de décision améliorée par une meilleure gestion du risque et des prévisions d'encaissement'.



