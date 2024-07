Esker : nouvelles fonctionnalités ESG pour la suite S2P

Esker annonce de nouvelles fonctionnalités dans sa suite Source-to-Pay (S2P) qui, conformément aux dernières réglementations ESG au niveau mondial, viennent 'adresser les enjeux cruciaux de croissance et de durabilité des entreprises'.



L'intégration des critères ESG dans les processus S2P doit permettre à la direction financière de mieux naviguer dans un environnement réglementaire en constante évolution et de réduire les risques, tout en optimisant la visibilité, le reporting et la collaboration.



'En facilitant la création de rapports et de tableaux de bord faciles à prendre en main, ces outils fournissent un aperçu clair et précis de l'impact environnemental et social d'une entreprise', explique l'éditeur de logiciels d'entreprise.



