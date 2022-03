Esker : obtient un brevet aux Etats-Unis

Esker a annoncé l’obtention d’un brevet auprès du Bureau Américain des Brevets (U.S. Patent & Trademark Office) pour sa technologie d’automatisation du découpage de lots documentaires. Ce nouveau dépôt de brevet s’inscrit dans la stratégie globale d’investissement en Recherche & Développement qu’Esker a initié il y a plus de 10 ans. D’apparence simple, l’automatisation du découpage de lots documentaires par une IA a nécessité à Esker plus d’un an de recherche sur les réseaux de neurones.



"Cette nouvelle technologie reflète parfaitement l'expertise d'Esker dans le domaine de l'intelligence artificielle. Elle permet aux entreprises de rationaliser leurs processus métiers, de réduire le risque d'erreur et de gagner en efficacité. Concrètement, cette innovation élimine les heures consacrées à la gestion manuelle des lots documentaires et contribue ainsi à l'amélioration des délais de paiement. Elle s'inscrit dans notre objectif de simplification des flux de l'entreprise en facilitant la gestion des factures, sans pour autant perturber les processus de collaboration établis avec les fournisseurs et les clients." déclare Jean-Jacques Bérard, Vice-président Recherche et Développement d'Esker.