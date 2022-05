Esker propose un nouveau membre au Conseil de Surveillance

LYON, le 16 mai 2022 — Esker, plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance et du service client, en automatisant les cycles de gestion, proposera la nomination de M. Steve Vandenberg en tant que membre de son Conseil de Surveillance lors de sa prochaine Assemblée Générale annuelle, le 15 juin 2022.

En tant que Global Black Belt pour les solutions de sécurité de Microsoft, Steve Vandenberg accompagne les entreprises et organisations gouvernementales dans leurs enjeux de transformation numérique, afin de les guider dans l’appréhension des défis de cybersécurité, de conformité et de confidentialité. Précédemment, il a dirigé les équipes de sécurité chez BC Hydro, un service public canadien, où il était responsable de la cybersécurité des centrales électriques et de l'infrastructure des compteurs intelligents. Steve Vandenberg, qui intervient régulièrement en tant que conférencier et auteur sur des sujets liés à la cybersécurité et à la conformité, a obtenu une licence en génie mécanique à l'Université de Columbia et une maîtrise en administration des affaires à l'Université de Pittsburgh. Il détient de nombreuses certifications, dont Azure Solutions Architect Expert, Certified Information Privacy Professional, Certified Cloud Security Professional et Certified Information Systems Security Professional.

Tout au long de sa carrière, Steve a aidé les entreprises et gouvernements à maîtriser leurs problématiques de cybersécurité, de conformité et de confidentialité, tout en contrôlant les risques. A ce titre, il est à même de créer une valeur immédiate pour une entreprise en protégeant et en valorisant les marques, en créant une meilleure expérience de collaboration pour les employés et en développant une organisation plus productive. Cette expérience a permis à Steve d'entrer dans certaines des plus grandes entreprises du monde en tant que directeur et Trusted Advisor.

L’expertise de Steve en matière de cybersécurité, de conformité et de protection de la vie privé viendra renforcer Esker dans sa mission : aider les entreprises à mettre en place une croissance à somme positive, c’est-à-dire une croissance qui sert l’ensemble de l’écosystème de l’entreprise (clients, employés, fournisseurs, société,...).

«Grâce à mon solide parcours professionnel, je vais accompagner Esker dans les prises de décisions commerciales, ainsi que dans la gestion des risques et de la croissance. », ajoute Steve Vandenberg, avant de conclure : « Esker est une entreprise à la pointe de l'exploitation du cloud et de l'intelligence artificielle. Elle a toutes les capacités pour être leader de son secteur. Un avenir passionnant et productif se présente à Esker. »



À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité et d’améliorer la visibilité sur son activité, tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 133,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021, dont 2 tiers à l’international.





