Lyon, le 11 juin 2024 — Esker, plateforme cloud leader des solutions d'automatisation des processus pilotées par l'IA, pour les métiers de la finance, des achats et du service client, annonce aujourd’hui un partenariat avec les Éditions CoMPAGNoNS, un éditeur spécialisé dans les applications complémentaires aux solutions de gestion pour les PME. TEDD.factures fournisseurs & Esker, fruit de cette collaboration est une offre complète, spécialement conçue pour répondre aux besoins des PME/PMI/TPE, conforme avec les exigences de la réforme de la facturation électronique. Grâce à cette alliance, Esker renforce sa présence sur ce marché en pleine expansion, tandis que les Éditions CoMPAGNoNS enrichissent leur portefeuille de solutions.

Une offre “grand compte” à la portée des TPE/PME, lancée en moins de 6 mois

Esker et les Éditions CoMPAGNoNS ont conçu TEDD.factures fournisseurs & Esker, une solution clé en main adaptée aux TPE/PME/PMI. L'élaboration d'une solution “plug & play”, facile à utiliser et opérationnelle en moins de 5 jours, constituait l'un des principaux défis à relever. TEDD.factures fournisseurs & Esker permet de piloter efficacement le traitement des factures fournisseurs, tout en répondant aux besoins métier des entreprises équipées des ERP Sage (Sage X3, Sage FRP 1000, Sage 100), Microsoft Dynamic 365 Business Central et d’EBP. Disponible depuis juillet 2023 dans l’ensemble du réseau de distribution des Éditions CoMPAGNoNS, cette offre s’interface nativement avec ces ERP grâce aux capacités d’interopérabilité développées par l’éditeur sur sa plateforme SaaS et qui concentrent son savoir-faire.

“Lorsque nous avons souhaité proposer une solution de dématérialisation des factures fournisseurs à nos clients et distributeurs, Esker s’est rapidement imposé comme un partenaire incontournable. Esker répondait à tous les critères clés pour les Éditions CoMPAGNoNS : une richesse fonctionnelle incomparable, une sécurité particulièrement robuste, une solution évolutive et une expertise reconnue en matière de conformité locale et internationale.”

Claire Beugnet, Responsable des Opérations chez les Éditions CoMPAGNoNS.

“Face aux défis posés par la réforme de la facturation électronique, l’offre TEDD.factures fournisseurs & Esker se présente comme une solution proactive pour répondre à cette échéance réglementaire cruciale. Elle assure aux PME une transition en douceur vers la facturation électronique, tout en réduisant dès aujourd'hui la charge administrative associée.”

Pascal du Peloux, Directeur du Business Lab chez Esker.

Un partenariat porteur et évolutif

Une synergie fructueuse s'est instaurée entre les deux partenaires. Esker élargit sa présence sur le marché des TPE/PME/PMI tandis que les Éditions CoMPAGNoNS enrichissent leur offre auprès de leur réseau de revendeurs existants, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de revenus durables.

Le succès de cette alliance découle également de la qualité de la formation, de l’accompagnement, de la proximité et de la réactivité offertes par Esker aux Éditions CoMPAGNoNS, à toutes les étapes de la collaboration.



5 mois seulement après le lancement commercial de l’offre, ce partenariat stratégique a déjà donné lieu à la signature de plus de 30 projets et 7 nouveaux revendeurs ont ajouté TEDD.factures fournisseurs & Esker à leur portefeuille de solutions. Forts de ces premiers succès, les Éditions CoMPAGNoNS ont décidé d’élargir leur offre en intégrant les fonctionnalités Esker de gestion des demandes d’achats, des contrats et des fournisseurs ainsi que le traitement des factures clients.

“Notre objectif est de faire de TEDD.factures fournisseurs & Esker un produit incontournable sur le marché des PME. Nous pouvons compter sur l’évolutivité du portefeuille d’Esker pour en garantir l’attractivité. Nous sommes particulièrement confiants en la pertinence de cette nouvelle offre que nous avons bâtie ensemble. Nous sommes convaincus qu’elle révolutionnera le quotidien de nombreuses entreprises et leur permettra de transformer la contrainte de la réforme de la Facturation Electronique en une réelle opportunité de démocratiser des capacités jusqu’alors réservées aux plus grandes organisations.”

Claire Beugnet, Responsable des Opérations chez les Éditions CoMPAGNoNS.

À propos des Éditions CoMPAGNoNS

Les Editions CoMPAGNoNS conçoivent et fournissent des solutions technologiques de pointe dans le domaine de la gestion d’entreprise depuis 2002. En pointe sur l’innovation dans l'intégration d'applications avec divers ERP, ils ont été des pionniers de la dématérialisation des documents d'entreprise pour les PME. Leur plateforme TEDD est une solution de dématérialisation multi-service, parfaitement intégrée aux systèmes ERP existants. Leur réseau de 150 partenaires assure une distribution efficace et un accompagnement personnalisé, garantissant une présence solide sur le territoire. Les Editions CoMPAGNoNS travaillent à transformer l'expérience des entreprises en proposant des applications astucieuses et innovantes, preuve de leur savoir-faire et de leur engagement pour l'avant-garde et la performance. Filiale de Keyrus, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 2,2 millions d’euros en 2023, à 100% en indirect.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Source-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers, achats et services clients des entreprises en renforçant la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent aux entreprises de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leurs activités, tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 178,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 dont plus des 2/3 à l’international.

