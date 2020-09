Esker : Comptes semestriels 2020

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés

En France, la Loi de Finances pour 2019 a réformé le régime fiscal en faveur des revenus tirés de brevet et notamment étendu ce régime dit de « patent box » aux logiciels. Ainsi les revenus issus de l'exploitation des brevets et des logiciels sont soumis à un taux préférentiel d'impôt sur les sociétés de 10%. La société Esker a opté pour l'application de ce régime de manière rétroactive pour 2019. L'impact net de réduction d'impôt pour 2019 qui s'élève

Le résultat d'exploitation consolidé intègre les économies de frais de marketing, de déplacement et d'hôtel liés à l'annulation des événements marketing (salons, biennale de la danse contemporaine, etc.)

Notre organisation décentralisée, constituée de filiales implantées aux Amériques, en Europe et en Asie/Pacifique, nous a permis de prendre des mesures de sécurité sanitaire extrêmement rapidement. Fort heureusement, aucun de nos salariés n'a été gravement touché par la pandémie de la Covid-19. La digitalisation de notre organisation était déjà bien avancée en mars 2020. Le télétravail a pu être mis en place très rapidement et efficacement pour tous les salariés pouvant remplir leur mission à distance.

1. Règles, méthodes comptables et périmètre de consolidation

Arrêté des comptes

Les comptes consolidés résumés du groupe Esker au 30 juin 2020 ont été arrêtés par le Directoire et présentés pour approbation au Conseil de surveillance du 10 septembre 2020.

Principes et méthodes comptables

Les comptes consolidés sont présentés conformément au règlement CRC 99-02 et son actualisation issue du CRC 2005-05, et du CRC 2000-06 et tiennent compte du règlement 99-03 du Comité de la réglementation comptable du 29 avril 1999 relatif à la réécriture du Plan Comptable Général.

Il est fait application des règlements CRC 2004-06 du 23 novembre 2004 relatif à la définition, comptabilisation et évaluation des actifs, et CRC 2002-10 du 12 décembre 2002 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs.

Recours à des estimations

Les états financiers reflètent les hypothèses et estimations retenues par le groupe. La préparation des états financiers nécessite l'utilisation d'estimations et d'hypothèses pour l'évaluation de certains actifs, passifs, charges et engagements. Les données définitives peuvent différer de ces estimations et hypothèses.

Périmètre de consolidation

Le périmètre de consolidation n'a pas connu d'évolution sur le premier semestre 2020.

Sociétés Sièges 2020 2019 Méthode de consolidatio Contrôle Intérêt Contrôle Intérêt n (1) ESKER Lyon (France) Société consolidante ESKER GmbH Essen (Allemagne) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% I. G. ESKER Ltd Derbyshire (Royaume-Uni) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% I. G. ESKER Srl Milan (Italie) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% I. G. ESKER Iberica Sl Madrid (Espagne) 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% I. G. ESKER Inc Madison (Etats-Unis) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% I. G. ESKER Australia Pty Ltd Sydney (Australie) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% I. G. Esker Documents Singapour 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% I. G. Automation Asia Pte Ltd Esker Documents Kuala Lumpur (Malaisie) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% I. G. Automation (M) Sdn Bhd Esker Solution Canada Inc Montréal (Canada) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% I. G. CalvaEdi Paris (France) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% I. G. TermSync Madison (Etats-Unis) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% I. G. E-integration Ratingen (Allemagne) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% I. G. Neotouch Cloud Solution Dublin (Irlande) 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% M.E.

: I.G. : Intégration Globale M.E.: Mise en équivalence

8