Esker : Rapport financier semestriel 2020

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11.504.436 Euros Siège social : 113, Boulevard de la Bataille de Stalingrad 69100 Villeurbanne 331 518 498 RCS LYON Etat de synthèse n'ayant pas fait l'objet d'un audit 1 .............................................................................................................................. 2 ...................................................................................... 3 ................................................................................................................................... 4 .................................................................................................................. 5 ................................................................. 6 ............................................................................................................. 7 ......................................................................................................... 8 Note sur les faits marquants du semestre .......................................................................................... 8 1. Règles, méthodes comptables et périmètre de consolidation ................................................... 9 2. Notes relatives au bilan, compte de résultat et tableau de flux de trésorerie ......................... 10 Note 1 Informations sectorielles ................................................................................................... 10 Note 2 Ecarts d'acquisition............................................................................................................ 10 Note 3 Immobilisations incorporelles ........................................................................................... 11 Note 4 Immobilisations corporelles .............................................................................................. 12 Note 5 Contrat de location financement ...................................................................................... 12 Note 6 Disponibilités et valeurs mobilières de placement............................................................ 13 Note 7 Capitaux propres ............................................................................................................... 13 Note 8 Plans de stock-options et d'actions gratuites.................................................................... 14 Note 9 Provisions........................................................................................................................... 14 Note 10 Dettes financières............................................................................................................ 14 Note 11 Autres dettes et comptes de régularisation.................................................................... 15 Note 12 Chiffre d'affaires .............................................................................................................. 15 Note 13 Frais de recherche et développement............................................................................. 15 Note 14 Résultat financier............................................................................................................. 16 Note 15 Résultat par action........................................................................................................... 16 Note 16 Transactions avec les parties liées................................................................................... 16 Note 17 Engagements hors bilan .................................................................................................. 17 Note 18 Evénements post clôture................................................................................................. 17 ........................................................................................................ 18 2 J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés condensés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes semestriels, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. » Villeurbanne, le 21 septembre 2020 Jean-Michel BERARD Président du Directoire 3 ACTIF (en milliers d'euros) Notes 30/06/2020 31/12/2019 Ecarts d'acquisition 2 6 194 6 178 Immobilisations incorporelles 3 24 302 23 145 Immobilisations corporelles 4/5 10 429 10 434 Immobilisations financières 6 035 6 177 Titres mis en équivalence 1 441 1 267 Actif immobilisé 48 401 47 201 Stocks 233 185 Créances clients 22 276 24 884 Impôts différés actifs 465 465 Autres créances et comptes de régularisation 5 517 5 131 Disponibilités et valeurs mobilières de placement 6 33 798 21 357 Actif circulant 62 289 52 022 TOTAL ACTIF 110 690 99 223 PASSIF (en milliers d'euros) Notes 30/06/2020 31/12/2019 Capital social 11 642 11 504 Primes d'émission 20 821 20 424 Résultat consolidé 5 423 9 745 Réserves consolidées 22 533 14 974 Capitaux propres 7 60 419 56 647 Dont Part du groupe 60 419 56 647 Dont Intérêts minoritaires 0 0 Provisions pour risques et charges 9 1 909 1 760 Emprunts et dettes financières 10 16 577 6 516 Dettes fournisseurs 7 615 8 772 Dettes fiscales et sociales 14 505 15 293 Impôts différés passifs 628 626 Autres dettes et comptes de régularisation 11 9 037 9 609 Dettes 48 362 40 816 TOTAL PASSIF 110 690 99 223 4 (en milliers d'euros) Note 30/06/2020 % CA 30/06/2019 % CA Chiffre d'affaires 12 54 240 100% 50 135 100% Production immobilisée 13 3 961 7% 3 192 6% Autres produits d'exploitation 766 1% 562 1% Achats consommés -918 -2% -897 -2% Variations de stocks 42 0% 28 0% Autres charges d'exploitation -13 773 -25% -13 309 -27% Charges de personnel -33 372 -62% -27 883 -56% Impôts et taxes -769 -1% -668 -1% Dotations nettes aux amortissements -4 066 -7% -3 650 -7% Dotations nettes aux provisions 95 0% -287 -1% Résultat d'exploitation 6 206 11% 7 223 14% Résultat financier 14 -204 0% 116 0% Résultat courant des entreprises intégrées 6 002 11% 7 339 15% Résultat exceptionnel 852 2% 139 0% Impôts sur les résultats -1 605 -3% -2 279 -5% Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 174 0% 251 1% Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition 0 0 Résultat net 5 423 10% 5 450 11% Résultat par action en euros 15 0,96 1,02 Résultat dilué par action en euros 0,96 1,00 5 Capital et Ecart de Résultat et Capitaux Intérêts Capitaux (en milliers d'euros) prime Propres propres conversion réserves minoritaires d'émission Groupe consolidés Situation au 1er janvier 2019 30 899 -446 17 316 47 769 0 47 769 Résultat de l'exercice 5 450 5 450 5 450 Variation des écarts de conversion 122 122 122 Options de souscription d'actions 554 554 554 Actions propres 0 0 Dividendes -2 237 -2 237 -2 237 Variation de périmètre 0 0 Autres mouvements 0 0 Situation au 30 juin 2019 31 453 -324 20 529 51 658 0 51 658 Situation au 1er janvier 2020 31 928 120 24 599 56 647 0 56 647 Résultat de l'exercice 5 423 5 423 5 423 Variation des écarts de conversion -196 -196 -196 Options de souscription d'actions 535 535 535 Actions propres 0 0 Dividendes -1 896 -1 896 -1 896 Variation de périmètre 0 0 0 Autres mouvements -94 -94 -94 Situation au 30 juin 2020 32 463 -76 28 032 60 419 0 60 419 6 (en milliers d'euros) 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Résultat net consolidé 5 423 5 450 9 745 Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité: - Dotations nettes aux amortissements et provisions 4 066 3 676 7 902 - Valeur comptable des éléments d'actifs cédés 8 11 23 - Produits de cession d'éléments d'actif -29 -15 -37 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier 9 468 9 122 17 633 Charges d'impôts 1 605 2 279 3 402 Impôts payés -1 107 -1 887 -3 329 Intérêts payés et reçus 14 25 84 Variation du besoin en fond de roulement lié à l'activité -448 -3 035 -477 FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE 9 532 6 504 17 313 Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles -5 271 -5 954 -10 995 Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles 29 15 37 Augmentation, diminution des immobilisations financières 15 -80 -2 544 Investissement dans une entreprise associée -190 -282 -523 FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT -5 417 -6 301 -14 025 Dividendes versés aux actionnaires de la société mère -1 896 -2 237 -2 237 Augmentation de capital ou apports Frais d'augmentation de capital Sommes reçues lors de l'exercice d'options de souscription d'actions 535 554 1 029 (Augmentation) Diminution des actions propres Remboursement d'emprunt - contrats de location financement -1 453 -2 177 -3 937 Augmentation des dettes financières 11 500 FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT 8 686 -3 860 -5 145 VARIATION DE TRESORERIE 12 801 -3 657 -1 857 Incidences des variations de taux de change -360 110 420 Trésorerie à l'ouverture 21 357 22 794 22 794 Trésorerie à la clôture 33 798 19 247 21 357 7 Note sur les faits marquants du semestre Pandémie COVID-19 Le premier semestre a été marqué par la pandémie sanitaire liée à la Covid-19. Cette pandémie a eu des conséquences sur l'activité économique mondiale et donc sur l'activité du groupe Esker. Notre organisation décentralisée, constituée de filiales implantées aux Amériques, en Europe et en Asie/Pacifique, nous a permis de prendre des mesures de sécurité sanitaire extrêmement rapidement. Fort heureusement, aucun de nos salariés n'a été gravement touché par la pandémie de la Covid-19. La digitalisation de notre organisation était déjà bien avancée en mars 2020. Le télétravail a pu être mis en place très rapidement et efficacement pour tous les salariés pouvant remplir leur mission à distance. Les principaux impacts de la pandémie sont les suivants : Croissance du chiffre d'affaires impactée par le ralentissement de l'économie mondiale Sur le deuxième trimestre, le ralentissement de l'économie mondiale a pénalisé la part variable du chiffre d'affaires du groupe qui dépend du volume d'utilisation des plateformes Esker par ses clients. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a donc été stable. Combiné à un bon premier trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de 8 % sur la période. Réduction des dépenses opérationnelles Le résultat d'exploitation consolidé intègre les économies de frais de marketing, de déplacement et d'hôtel liés à l'annulation des événements marketing (salons, biennale de la danse contemporaine, etc.) Report d'une partie des recrutements sur le deuxième semestre. Renforcement de la liquidité du Groupe Obtention d'un prêt garanti par l'Etat pour un montant total de 11,5 M€ auprès de ses trois principales banques en France. Diminution du montant de dividende distribué, 0,33 euro par action au lieu de 0,41 euro. Régime fiscal de la « patent box » en France En France, la Loi de Finances pour 2019 a réformé le régime fiscal en faveur des revenus tirés de brevet et notamment étendu ce régime dit de « patent box » aux logiciels. Ainsi les revenus issus de l'exploitation des brevets et des logiciels sont soumis à un taux préférentiel d'impôt sur les sociétés de 10%. La société Esker a opté pour l'application de ce régime de manière rétroactive pour 2019. L'impact net de réduction d'impôt pour 2019 qui s'élève à 700 K€ a été comptabilisé en résultat exceptionnel dans les comptes consolidés du 1er semestre 2020. 8 1. Règles, méthodes comptables et périmètre de consolidation Arrêté des comptes Les comptes consolidés résumés du groupe Esker au 30 juin 2020 ont été arrêtés par le Directoire et présentés pour approbation au Conseil de surveillance du 10 septembre 2020. Principes et méthodes comptables Les comptes consolidés sont présentés conformément au règlement CRC 99-02 et son actualisation issue du CRC 2005-05, et du CRC 2000-06 et tiennent compte du règlement 99-03 du Comité de la réglementation comptable du 29 avril 1999 relatif à la réécriture du Plan Comptable Général. Il est fait application des règlements CRC 2004-06 du 23 novembre 2004 relatif à la définition, comptabilisation et évaluation des actifs, et CRC 2002-10 du 12 décembre 2002 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs. Recours à des estimations Les états financiers reflètent les hypothèses et estimations retenues par le groupe. La préparation des états financiers nécessite l'utilisation d'estimations et d'hypothèses pour l'évaluation de certains actifs, passifs, charges et engagements. Les données définitives peuvent différer de ces estimations et hypothèses. Périmètre de consolidation Le périmètre de consolidation n'a pas connu d'évolution sur le premier semestre 2020. Sociétés Sièges 2020 2019 Méthode de consolidatio Contrôle Intérêt Contrôle Intérêt n (1) Société ESKER Lyon (France) consolidante ESKER GmbH Essen (Allemagne) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% I. G. ESKER Ltd Derbyshire (Royaume-Uni) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% I. G. ESKER Srl Milan (Italie) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% I. G. ESKER Iberica Sl Madrid (Espagne) 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% I. G. ESKER Inc Madison (Etats-Unis) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% I. G. ESKER Australia Pty Ltd Sydney (Australie) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% I. G. Esker Documents Singapour 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% I. G. Automation Asia Pte Ltd Esker Documents Kuala Lumpur (Malaisie) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% I. G. Automation (M) Sdn Bhd Esker Solution Canada Inc Montréal (Canada) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% I. G. CalvaEdi Paris (France) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% I. G. TermSync Madison (Etats-Unis) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% I. G. E-integration Ratingen (Allemagne) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% I. G. Neotouch Cloud Solution Dublin (Irlande) 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% M.E. (1) : I.G. : Intégration Globale M.E.: Mise en équivalence 9 Caractère saisonnier des activités de la période L'activité du Groupe est marquée par une relative saisonnalité, le chiffre d'affaires réalisé au cours du dernier trimestre de l'exercice étant historiquement plus élevé. L'amplitude de cette variation demeure toutefois variable et par conséquent difficile à chiffrer. 2. Notes relatives au bilan, compte de résultat et tableau de flux de trésorerie Note 1 Informations sectorielles Le Groupe Esker a retenu le secteur géographique, en fonction des actifs, comme critère unique d'information sectorielle. Selon ce critère, l'activité peut être répartie en six segments principaux : la France (dont CalvaEdi), l'Allemagne (dont e-integration), le Royaume Uni, l'Europe du Sud, l'Asie-Pacifique et la zone Amériques. Au 30 juin 2020 France Allemagne Royaume- Europe Australie, Americas Total En milliers d'euros Uni du Sud Asie Groupe Chiffres d'affaires externes 20 495 3 048 2 786 2 983 3 272 21 656 54 240 Immobilisations corporelles et 29 495 392 229 755 100 3 760 34 731 incorporelles Au 30 juin 2019 France Allemagne Royaume Europe Australie, Americas Total En milliers d'euros uni du Sud Asie Groupe Chiffres d'affaires externes 21 057 2 919 2 248 2 811 2 562 18 538 50 135 Immobilisations corporelles et 27 066 210 17 658 128 3 263 31 342 incorporelles Note 2 Ecarts d'acquisition 30/06/2020 31/12/2019 En milliers d'euros Valeur Brute Amortisse- Valeur Nette Valeur Nette ments TermSync 5 165 95 5 070 5 054 CalvaEdi 137 2 135 135 E-integration 989 989 989 TOTAL ECARTS D'ACQUISITION 6 291 97 6 194 6 178 Variations constatées au cours du 1er semestre 2020 Au 30/06/2020 Ouverture Augmen- Diminu- Effet Clôture En milliers d'Euros tations tions Change TermSync 5 149 16 5 165 CalvaEdi 137 137 E-integration 989 989 ECARTS D'ACQUISITION - VALEURS BRUTES 6 275 0 0 16 6 291 TermSync 95 95 CalvaEdi 2 2 E-integration 0 0 ECARTS D'ACQUISITION - AMORTISSEMENTS 97 0 0 0 97 ECARTS D'ACQUISITION - VALEURS NETTES 6 178 0 0 16 6 194 10 A partir du 1er janvier 2016, les écarts d'acquisition positifs sont amortis selon leur durée d'utilisation. Les écarts d'acquisition ont une durée non limitée et ne sont donc plus amortis. Un test de dépréciation sera réalisé sur l'exercice. Note 3 Immobilisations incorporelles 30/06/2020 31/12/2019 En milliers d'euros Valeur Brute Amortisse- Valeur Nette Valeur Nette ments Frais de développement 43 008 30 185 12 823 12 304 Marques 1 638 1 638 1 636 Logiciel 1 743 1 840 (97) 116 Relation clientèle 7 410 1 430 5 980 6 003 Immobilisations incorporelles en-cours 3 958 3 958 3 086 TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 57 757 33 455 24 302 23 145 Les frais de développement capitalisés à l'actif sont constitués des éléments suivants : coûts engagés dans le cadre du développement des logiciels de dématérialisation,

coûts liés au développement de l'activité « On Demand » de l'ensemble de nos solutions. Variations constatées au cours du 1er semestre 2020 : Au 30/06/2020 Ouverture Augmen- Diminu- Autres Clôture En milliers d'Euros tations tions mouvements Frais de développement 39 916 3 092 43 008 Marques 1 636 2 1 638 Logiciel 1 746 2 -7 2 1 743 Relation clientèle 7 410 7 410 Immobilisations incorporelles en-cours 3 086 3 961 -3 089 3 958 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - VALEURS 53 794 3 963 -7 7 57 757 BRUTES Frais de développement 27 612 2 573 30 185 Logiciel 1 630 210 1 840 Relation clientèle 1 407 22 1 1 430 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - 30 649 2 805 0 1 33 455 AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - VALEURS 23 145 1 158 -7 6 24 302 NETTES Les variations constatées concernent les frais de développement qui ont été immobilisés sur la période, et portent notamment sur les développements engagés au titre de nos solutions « à la demande » (SaaS). 11 Note 4 Immobilisations corporelles 30/06/2020 31/12/2019 En milliers d'euros Valeur Brute Amortisse- Valeur Nette Valeur ments Nette Terrain 1 077 1 077 1 077 Bâtiments 1 179 141 1 038 1 067 Matériel de bureau informatique 7 142 4 495 2 647 2 727 Installations et agencements 4 834 1 269 3 565 3 210 Matériel et outillage 7 729 6 308 1 421 1 678 Matériel de transport 62 34 28 34 Mobilier 1 151 498 653 641 TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 23 174 12 745 10 429 10 434 Variations constatées au cours du 1er semestre 2020 Au 30/06/2020 Ouverture Augmen- Diminu- Autres Clôture En milliers d'Euros tations tions mouvements Terrain 1 077 Bâtiments 1 179 Matériel de bureau informatique 6 649 541 -46 -2 Installations et agencements 4 211 642 -6 -13 Matériel et outillage 7 828 26 -116 -9 Matériel de transport 62 Mobilier 1 056 99 -3 -1 IMMOBILISATIONS CORPORELLES VALEURS 22 062 1 308 -171 -25 BRUTES Bâtiments 112 29 Matériel de bureau informatique 3 922 604 -28 -3 Installations et agencements 1 001 278 -2 -8 Matériel et outillage 6 150 278 -116 -4 Matériel de transport 28 6 Mobilier 415 87 -3 -1 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 11 628 1 282 -149 -16 AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES VALEURS 10 434 26 -22 -9 NETTES Note 5 Contrat de location financement En milliers d'euros Valeur brute Amortissements Valeur nette cumulés Au 31 décembre 2018 5 947 -4 973 974 Augmentation 1 135 -709 426 Diminution 0 0 0 Au 31 décembre 2019 7 082 -5 682 1 400 Augmentation 0 -235 -235 Diminution 0 0 0 Au 30 juin 2020 7 082 -5 917 1 165 12 Les engagements relatifs aux contrats de location financement s'analysent de la manière suivante au titre de l'exercice clos au 30 juin 2020 : A moins d'un De 2 à 5 A plus de 5 TOTAL En milliers d'Euros an ans ans Total des loyers futurs minimaux 310 681 991 Valeurs actualisées des paiements minimaux 307 671 978 Note 6 Disponibilités et valeurs mobilières de placement En milliers d'euros Valeur Nette 30/06/2020 Valeur Nette 31/12/2019 Valeurs mobilières de placement 546 383 Disponibilités 33 252 20 975 TOTAL DISPONIBILITES ET VMP 33 798 21 358 Les valeurs mobilières de placement correspondent à des Sicav Monétaires et des comptes à terme sans risque de perte de valeur. Note 7 Capitaux propres Valeur (en milliers d'euros) Nombre d'actions Capital social au 31/12/2018 11 218 5 608 965 Augmentation de capital 98 48 900 Levée de stock-options et de bons de souscriptions d'actions 189 94 353 Capital social au 31/12/2019 11 505 5 752 218 Augmentation de capital 92 46 200 Levée de stock-options et de bons de souscriptions d'actions 45 22 659 CAPITAL SOCIAL AU 30/06/2020 11 642 5 821 077 La société n'est soumise à aucune obligation spécifique d'ordre réglementaire ou contractuel en matière de capital social. Le groupe n'a pas de politique de gestion spécifique en matière de capital. L'arbitrage entre financement externe et augmentation de capital est réalisé au cas par cas en fonction des opérations envisagées. Les capitaux propres suivis par le groupe intègrent les mêmes composantes que les capitaux propres consolidés. Un dividende de 0,33 € par action a été versé sur la période. 13 Note 8 Plans de stock-options et d'actions gratuites Les variations du nombre d'options, d'actions gratuites et de bons de souscriptions d'actions attribués au personnel du groupe au cours du premier semestre 2020 se présentent de la manière suivante : Options de souscription d'actions Actions Gratuites attribuées, non émises Quantité Prix d'exercice Quantité Prix d'exercice moyen pondéré en € moyen pondéré en € Solde à exercer au 31/12/2019 131 277 40,97 98 300 79,75 Quantité attribuée 28 750 99,60 50 450 99,60 Quantité exercée -22 659 19,51 -46 200 79,75 Quantité échue ou perdue pour cause de départ -1 751 72,22 0 0,00 Solde à exercer au 30/06/2020 135 617 56,58 102 550 89,52 Note 9 Provisions En milliers d'euros Provisions pour risques et charges Engagements de retraite TOTAL PROVISIONS 31/12/2019 Augmentation, Montants Montants non Autres 30/06/2020 dotation de utilisés au utilisés, repris variations l'exercice cours de au cours de l'exercice l'exercice 0 0 1 760 149 1 909 1 760 149 0 0 0 1 909 Les engagements de retraite sont constitués d'engagements relatifs aux départs à la retraite des salariés de la société Esker France et de l'allocation due aux salariés de la filiale Esker Italie. Les engagements de retraite relatifs aux indemnités de départ en retraite des salariés de la société Esker France sont calculés annuellement selon la méthode des unités de crédit projetées avec salaires de fin de carrière. Ce calcul est réalisé dans le respect de la convention collective applicable (SYNTEC) et repose notamment sur les éléments suivants : Age estimé de départ à la retraite ;

Ancienneté du personnel à la date de départ à la retraite ;

Probabilité de présence des salariés dans l'entreprise à l'âge de départ en retraite ;

Taux d'augmentation des salaires ;

Taux d'actualisation. En outre, depuis 2016, une partie des engagements de retraite en France font l'objet d'une couverture financière externe partielle dont l'objectif est de constituer progressivement des fonds alimentés par des primes versés. Il n'y a pas eu de versement complémentaire sur le premier semestre 2020. Note 10 Dettes financières En milliers d'euros 30/06/2020 31/12/2019 Contrat de location financement 1 147 1 382 Emprunt bancaire 15 430 5 143 TOTAL DETTES FINANCIERES 16 577 6 525 14 Contrat de location financement La dette financière comptabilisée est la contrepartie de l'immobilisation des contrats de location financement, tel que décrit dans la note 4 ci-dessus. Emprunt bancaire Sur le premier semestre, Esker SA a octroyé 11,5 M€ de prêt garanti par l'Etat auprès de ses principales banques. Note 11 Autres dettes et comptes de régularisation En milliers d'euros 30/06/2020 31/12/2019 Produits constatés d'avance 5 728 6 420 Dépôts et cautions clients 3 178 3 051 Autres dettes 130 138 TOTAL AUTRES DETTES ET COMPTES DE REGULARISATION 9 037 9 609 Les produits constatés d'avance concernent principalement les contrats de maintenance dont le chiffre d'affaires est comptabilisé linéairement sur la durée du contrat. Note 12 Chiffre d'affaires En milliers d'euros 30/06/2020 30/06/2019 Vente de logiciels 531 1 225 Vente de cartes fax 133 164 Contrats de maintenance et mise à jour 3 237 3 494 Prestations de services 10 073 8 657 Traffic 40 266 36 595 CHIFFRE D'AFFAIRES 54 240 50 135 Note 13 Frais de recherche et développement En milliers d'euros 30/06/2020 30/06/2019 Dépenses de R&D de la période -6 088 -4 627 Frais de développement immobilisés 3 961 3 192 Amortissements des frais de développement immobilisés -2 574 -2 272 DEPENSES DE R&D NON IMMOBILISEES -4 701 -3 707 L'analyse des frais de développement immobilisés au cours du premier semestre 2020 est présentée dans la Note3. 15 Note 14 Résultat financier En milliers d'euros 30/06/2020 30/06/2019 Produits financiers 38 288 Résultat de change -108 -5 Charges financières -134 -167 RESULTAT FINANCIER -204 116 Note 15 Résultat par action 30/06/2020 30/06/2019 Résultat Net Nombre moyen Résultat Net Nombre moyen (en euros) pondéré d'actions (en euros) pondéré d'actions Bases de calcul du résultat par action 5 423 000 5 619 851 5 450 000 5 353 058 Stock-options ayant un effet dilutif 29 896 83 415 Actions gratuites ayant un effet dilutif 26 484 3 277 Bases de calcul du résultat dilué par action 5 423 000 5 676 231 5 450 000 5 439 750 Résultat par action 0,96 1,02 Résultat dilué par action 0,96 1,00 Le résultat net par action et le résultat net dilué par action sont calculés en divisant la part du résultat net revenant au Groupe par le nombre d'actions approprié. Pour le calcul du résultat net par action, le nombre d'actions retenu est le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période, ce dernier tenant compte de la neutralisation des actions d'autocontrôle. Le nombre d'actions retenu pour le calcul du résultat net dilué par action est le nombre moyen pondéré d'actions potentiellement en circulation au cours de la période. Il prend notamment en compte le nombre d'actions retenu pour le calcul du résultat net par action, complété du nombre de stock-options et bons de souscriptions d'actions et d'actions gratuites dilutifs. Note 16 Transactions avec les parties liées Relations commerciales entre les sociétés du Groupe Esker détenues majoritairement Dans le cadre des relations commerciales entre les sociétés du Groupe Esker des facturations sont réalisées sur les éléments suivants : Ventes de solutions par la société mère à ses filiales,

Royalties,

Refacturation de dépenses marketing,

Refacturation de frais de personnel. L'ensemble de ces transactions est réalisé à des conditions normales et est intégralement éliminé dans les comptes consolidés. 16 Autres transactions avec les parties liées Les rémunérations et avantages de toutes natures versés aux mandataires sociaux, considérés comme des parties liées à la société, sont présentés ci-après. En milliers d'euros 30/06/2020 30/06/2019 Conseil de Surveillance 50 50 Directoire 508 463 Total 558 513 Note 17 Engagements hors bilan Les engagements et passifs éventuels sont listés ci-dessous. Paiements dus par période Obligations contractuelles TOTAL (en milliers d'euros) A moins De 1 à 5 A plus de 5 Charge de d'1 an ans ans la période Dettes à long terme - Obligations en matière de location financement Information mentionnée dans la Note 4 de l'annexe Contrats de location simple 11 655 3 064 6 759 1 832 1 634 Obligations d'achat irrévocables - Autres obligations long terme - TOTAL 11 655 3 064 6 759 1 832 1 634 Note 18 Evénements post clôture Néant. 17 Une activité résiliente malgré la pandémie Le chiffre d'affaires du premier semestre 2020 progresse de plus de 8%, tiré par le succès continu des solutions Cloud (+11%) qui représentent 92% de l'activité. Cette performance combine deux trimestres fortement contrastés. Malgré le déclenchement des mesures de confinement dans plusieurs pays au cours du mois de mars, le premier trimestre 2020 a confirmé la dynamique de croissance d'Esker, démontrée depuis de nombreuses années. Le chiffre d'affaires a ainsi progressé de +16% pour le premier trimestre 2020, dont +21% pour les activités Cloud. Sur le deuxième trimestre le ralentissement de l'économie mondiale, lié aux mesures sanitaires, a fortement pénalisé la part variable du chiffre d'affaires de la société qui dépend du volume d'utilisation des plateformes Esker par ses clients. Sur les mois d'avril et mai, cet impact a atteint 24%, sur 45% du chiffre d'affaires. Au cours de cette période, la part d'abonnement fixe facturée aux clients (23% du CA en 2019) a pleinement joué son rôle d'amortisseur de crise. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a donc été stable, avec une légère croissance des solutions Cloud (+2%). Cette performance renforce la volonté du Groupe de privilégier la composante abonnement dans ses revenus pour se protéger encore davantage d'éventuelles fluctuations conjoncturelles. Sur un plan géographique, l'activité du premier semestre en Europe (54% du CA) a été plus durement impactée par la situation sanitaire en enregistrant un chiffre d'affaires en très légère croissance (+1%). Cette situation est particulièrement marquée en France où la baisse atteint 3% pour le semestre. À l'inverse, la zone Asie Pacifique (6% du CA) s'est montrée particulièrement dynamique avec une hausse des revenus de 32% et les Amériques (40% du CA) ont confirmé leur dynamique de croissance (+14%). Concernant les prises de commandes, la situation économique a également retardé certaines signatures sur la fin du deuxième trimestre. Malgré cet impact conjoncturel, Esker a enregistré pour plus de 12 M€ d'engagements clients au cours du premier semestre 2020. Cela représente une croissance de plus de 3% par rapport à la même période de 2019. Maintien de la rentabilité et maîtrise des investissements La crise du COVID-19 est arrivée alors qu'Esker anticipait une année supplémentaire de forte croissance de ses revenus, en ligne avec 2019 (+20%). Malgré la situation, la société a décidé de maintenir les investissements qu'elle avait déjà réalisés tout en contrôlant ses dépenses. Esker affirme ainsi sa volonté de maîtriser ses résultats financiers, sans limiter sa capacité à retrouver une croissance dynamique sur les exercices futurs. Les effectifs moyens sur le semestre sont en progression de +14% par rapport au premier semestre 2019, en léger retrait par rapport à l'effort consenti en 2019 (+18%). Cela reflète les besoins anticipés, fin 2019, par le Groupe pour continuer de servir ses clients dans les meilleures conditions, mais intègre aussi les investissements nécessaires à la poursuite des développements stratégiques. Les efforts ont donc particulièrement porté sur les départements R&D (+19%) et Consulting (+14%). 18 Les investissements en personnel ont été en partie compensés par une maîtrise des autres dépenses. Pour le semestre, les dépenses opérationnelles totales n'augmentent que de 12% par rapport à 2019. Le résultat d'exploitation s'établit donc à 6,2 M€, en baisse de 14%. La rentabilité se maintient à 11,4% du chiffre d'affaires, malgré l'impact de la pandémie sur le deuxième trimestre. Baisse du taux d'imposition en France Esker a décidé de bénéficier de la récente extension aux activités logicielles du régime favorable d'imposition traditionnellement réservé aux profits dérivés de l'exploitation des brevets (dit Patent Box). Le Groupe bénéficie ainsi de son engagement constant pour le maintien en France de la grande majorité de ses investissements en matière de développement logiciel. Pour le premier semestre 2020, les impacts sont de deux ordres. L'application rétroactive du nouveau système d'imposition à l'exercice 2019 génère une réduction de charge d'impôt de 0,8 M€ net. Ce gain sur exercice antérieur a été classé en résultat exceptionnel. D'autre part, l'effet sur les résultats 2020 entraîne une réduction de 4 points du taux effectif d'imposition du Groupe. Celui-ci s'établit à 27% contre 31% au premier semestre 2019. La charge d'impôts correspondante baisse donc de 2,3 M€ à 1,6 M€. Stabilité du résultat net Le résultat financier se dégrade du fait d'impacts de change légèrement négatifs pour le semestre, ainsi que de conditions de marché défavorables pour la gestion de la trésorerie du Groupe. Par ailleurs, la quote-part de résultat revenant à Esker dans la société commune avec Quadient baisse sensiblement, essentiellement du fait des impacts de la crise sur cette activité. Le résultat net s'établit néanmoins à 5,4 M€, stable par rapport au premier semestre 2019. Une structure financière renforcée Esker a bénéficié des mesures de soutien à l'économie décidées par le gouvernement français, sous la forme de prêts garantis par l'État, à hauteur de 11 M€. Ces prêts portent l'endettement total du Groupe à 16,6 M€ pour des capitaux propres de plus de 60 M€. Cette solidité financière permettra au Groupe de saisir des opportunités éventuelles et de garantir son fonctionnement au cours de cette période de crise. La trésorerie brute au 30 juin 2020 s'établit à 33,8 M€, en hausse de 12 M€ dont seulement 8,7 M€ proviennent des activités de financement. Perspectives 2020 : optimisme réaffirmé Le premier semestre 2020 démontre la résilience du modèle économique Cloud d'Esker. La reprise progressive de l'activité économique devrait permettre de retrouver progressivement le rythme de croissance du Groupe avant la crise. En fonction de l'évolution mondiale de la pandémie, et des éventuelles mesures de protection prises par les états, Esker vise toujours une croissance 2020 autour de 9% (hors variations de change), avec une rentabilité stable par rapport à 2019. 19 La libération des économies mondiales et la pertinence renforcée des solutions Cloud d'Esker en période de pandémie devraient également permettre une accélération des signatures sur le deuxième semestre 2020 et le début de l'exercice 2021. 20 Attachments Original document

