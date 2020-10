Esker : lance une nouvelle solution de gestion des encaissements et renforce sa suite Financière de gestion du poste client.

Lyon, le 5 octobre 2020 – Esker, plateforme mondiale de digitalisation des processus administratifs et financiers basées sur l’Intelligence Artificielle, annonce le lancement d’une nouvelle solution d’automatisation de la gestion des encaissements, intégrée à sa suite Order-to-Cash (O2C). Cette solution permet aux entreprises d'accroître l'efficacité de leur processus de gestion des encaissements en automatisant le rapprochement des factures ouvertes et des paiements reçus. Venant compléter l’offre de gestion du poste client d’Esker (gestion du crédit client, diffusion des factures, recouvrement, et gestion des encaissements), cette nouvelle solution simplifie la gestion des flux de trésorerie et élimine les tâches répétitives et chronophages du processus de lettrage.

Selon une étude sur la transformation numérique réalisée en 2018 par le groupe Hackett, 57 % des entreprises allouent manuellement la majorité des paiements qu'elles reçoivent. La multitude de canaux, de formats et de données des paiements et avis de paiements rendent la tâche complexe ; les équipes chargées de la comptabilité clients passent plus de temps à télécharger les avis de paiement, et à les rapprocher des paiements et des factures correspondantes, qu'à gérer les exceptions ou à effectuer des tâches à plus grande valeur ajoutée.

En automatisant ce processus manuel complexe, Esker permet de capturer les données des avis de paiement avec rapidité et précision. Le cash est alloué plus rapidement, les équipes chargées du recouvrement des créances peuvent se concentrer sur des tâches plus stratégiques et les entreprises bénéficient d'un flux de trésorerie optimisé, d'une meilleure visibilité sur leurs créances et d'une efficacité accrue en matière de recouvrement.

"Le lancement de notre solution de gestion des encaissements arrive à point nommé, car aujourd'hui plus que jamais, la gestion de trésorerie et le recouvrement des créances sont d'une importance vitale pour les entreprises. Grâce à notre solution de gestion des encaissements intégrée à notre offre de solutions du cycle Order-to-Cash, Esker va jouer un rôle encore plus important dans le secteur de la FinTech en continuant d’apporter de la valeur à ses clients". – Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d’Esker

Automatisation complète du processus de gestion des encaissements

La solution d'Esker permet d’automatiser l’ensemble du processus de gestion des encaissements, de la réception des avis de paiement à la réconciliation des factures correspondantes dans l’ERP. Les principales caractéristiques de la solution sont les suivantes :

Capture et extraction des données : Tous les relevés bancaires et avis de paiement sont automatiquement routés dans la solution, quel que soit le canal de réception. Doté d'Intelligence Artificielle, le moteur de reconnaissance de données d'Esker extrait les données de paiement en utilisant une technologie d'apprentissage automatique (machine learning) pour améliorer le taux de rapprochement.

Rapprochement : Les paiements sont automatiquement lettrés au bon client et aux factures correspondantes. Dans le cas où un rapprochement automatique n'est pas possible, une suggestion "intelligente" est faite à l'utilisateur.

: Les paiements sont automatiquement lettrés au bon client et aux factures correspondantes. Dans le cas où un rapprochement automatique n'est pas possible, une suggestion "intelligente" est faite à l'utilisateur. Gestion des exceptions : Les erreurs de rapprochement et les exceptions peuvent être facilement gérées à partir d'une interface simple d’utilisation affichant toutes les informations nécessaires pour faciliter la validation.

: Les erreurs de rapprochement et les exceptions peuvent être facilement gérées à partir d'une interface simple d’utilisation affichant toutes les informations nécessaires pour faciliter la validation. Tableaux de bord : Des tableaux de bord intelligents affichent en temps réel des indicateurs clés de performance (KPI) pour suivre les paiements alloués ainsi que la performance de l'équipe (paiements restant à lettrer, taux de reconnaissance automatique, allocation par utilisateur, etc.)

: Des tableaux de bord intelligents affichent en temps réel des indicateurs clés de performance (KPI) pour suivre les paiements alloués ainsi que la performance de l'équipe (paiements restant à lettrer, taux de reconnaissance automatique, allocation par utilisateur, etc.) Intégration avec l'ERP : Tous les paiements lettrés peuvent être extraits et poussés dans l'ERP pour lettrer les comptes clients en conséquence.

"Le cycle Order-to-Cash est l'un des processus commerciaux les plus critiques et les plus complexes. Avec cette solution de gestion des encaissements, l’offre de gestion du poste client d’Esker permet à nos clients d’optimiser les ressources, d’assainir leur trésorerie et de gagner en visibilité et en transparence sur leur processus tout en fournissant un meilleur service client". – Maud Berger, chef de produit gestion du poste client chez Esker.

La solution de gestion des encaissements d'Esker est actuellement disponible dans le monde entier.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions de digitalisation des processus métiers, Esker accompagne les départements financiers et services clients des entreprises dans leur transformation digitale en automatisant leurs cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash. Basées sur l’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent à 6000 clients dans le monde de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leur activité et de réduire les risques de fraude tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 104 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 dont 2/3 à l’international.

