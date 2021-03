Esker : nommé leader dans le MarketScape 2021 d'IDC dédié aux solutions cloud d'automatisation de la gestion du poste client.

L’éditeur est également nommé par IDC en tant qu’acteur majeur pour les solutions cloud d'automatisation du traitement des factures fournisseurs pour les grandes entreprises.

Lyon, le 15 mars 2021 – Esker, plateforme cloud mondiale d'automatisation des cycles de gestion qui valorise les métiers de la finance et du service clients tout en renforçant la coopération interentreprises, a été désignée comme leader pour ses solutions d'automatisation de la gestion du poste client et un acteur majeur pour les solutions d'automatisation du traitement des factures fournisseurs, par IDC dans son MarketScape 2021. Cette désignation marque la reconnaissance du rôle important des solutions d'automatisation d'Esker dans l'optimisation des flux de trésorerie.

« Nous sommes fiers d'être reconnus par IDC en tant que leader pour notre solution de gestion du poste client et en tant qu'acteur majeur pour notre solution de gestion des factures fournisseurs. Cette reconnaissance confirme notre positionnement innovant ainsi que notre capacité à apporter de la valeur à nos clients dans leurs échanges avec leurs clients et fournisseurs. L'optimisation des flux de trésorerie est un élément essentiel de la gestion d'une entreprise et notre plateforme cloud d'automatisation permet aux entreprises d'engager leur transformation numérique à travers les processus "procure-to-pay" et "order-to-cash" tout en renforçant leurs écosystèmes clients et fournisseurs » – Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d'Esker

Un leader dans l'automatisation de la gestion du poste client

La solution d'automatisation de la gestion du poste client Esker permet d'optimiser le processus de facturation client. De la gestion du crédit client à celle des encaissements, en passant par la diffusion des factures, le recouvrement et le paiement, Esker automatise chaque étape du cycle pour réduire les délais de paiement tout en améliorant l'expérience client.

« Cette reconnaissance officielle d'IDC au travers de son MarketScape, en plus d'une croissance soutenue de notre chiffre d'affaires, confirme notre stratégie d’extension de notre solution de gestion du poste client pour optimiser l'ensemble du cycle "order-to-cash", depuis l'onboarding du client jusqu'à l'allocation des paiements entrants. Notre solution complète et évolutive trouve un écho favorable auprès des entreprises qui cherchent à accélérer leurs encaissements tout en contrôlant leur risque de crédit » – Maud Berger, Chef de produit chez Esker

Un acteur majeur de l'automatisation du traitement des factures fournisseurs

La solution d’automatisation de la gestion des factures fournisseurs Esker permet aux entreprises d'éliminer les tâches manuelles liées au traitement des factures grâce à des fonctionnalités de capture de données, de traitement automatisé et de workflow électronique basées sur l'Intelligence Artificielle (IA). Les entreprises gagnent du temps et de l'argent en réduisant leurs risques tout en améliorant leurs relations fournisseurs.

« Gagner en visibilité sur le processus de traitement des factures fournisseurs et pouvoir mesurer la performance de la comptabilité fournisseurs en temps réel sont des facteurs clés qui poussent les entreprises à digitaliser leurs processus back-office. Notre solution répond pleinement à ces attentes, en fournissant des analyses de performance à tous les niveaux de l’organisation, tout en s’intégrant à divers environnements ERP. Nous travaillons constamment à l'amélioration de l'expérience utilisateur, en facilitant notamment la création de tableaux de bord personnalisés selon le rôle de chaque utilisateur. » – Catherine Dupuy-Holdich, chef de produit chez Esker

À propos d’IDC MarketScape

Le modèle d'analyse des fournisseurs d'IDC MarketScape a été conçu pour présenter les atouts des fournisseurs de technologies de l'information et de la communication par rapport à leurs concurrents sur un marché donné. La méthodologie de recherche repose sur une méthode de notation rigoureuse fondée sur des critères à la fois qualitatifs et quantitatifs qui aboutissent à une représentation graphique simple de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit une structure claire permettant de comparer réellement les offres de produits, services, capacités et stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels ou futurs des fournisseurs de services informatiques ou de télécommunication. Cette structure fournit également aux acheteurs de technologie une évaluation à 360 degrés des atouts et faiblesses des fournisseurs actuels ou potentiels.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité et d’améliorer la visibilité sur son activité, tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 112 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020, dont 2 tiers à l’international.

