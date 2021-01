Esker : obtient une certification ISO pour son management

Esker annonce l'obtention, par le cabinet international LRQA, de la certification ISO 14001:2015 pour le système de management environnemental mis en place au sein de son siège lyonnais



Cette reconnaissance s'inscrit 'dans une démarche d'amélioration continue de la performance environnementale de l'entreprise, et plus

globalement de sa performance RSE récompensée par la médaille d'or par la plateforme de notation EcoVadis', précise Esker.



Engagée par la direction de l'entreprise depuis plusieurs années, cette démarche vise à proposer 'un fonctionnement plus éthique, de plus en plus réclamé par les clients, collaborateurs, partenaires et investisseurs', indique la société.



L'entreprise annonce aussi avoir mis en place une série d'actions afin de réduire l'impact écologique chez ses clients comme en interne.



