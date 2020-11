Esker : s'associe à Imaweb pour la gestion des factures clients dans l'industrie automobile.

Lyon, le 17 novembre 2020 – Esker, plateforme mondiale de digitalisation des processus administratifs et financiers basée sur l’Intelligence Artificielle, annonce la signature d’un partenariat avec Imaweb, un des principaux fournisseurs de systèmes de gestion de concessions (DMS) et de solutions de gestion de la relation client (CRM) pour l'industrie automobile en Europe. Cette alliance s'inscrit pleinement dans la stratégie de croissance d'Esker s'appuyant sur un réseau d’intégrateurs et d’éditeurs et permet à Imaweb d'élargir son offre d'automatisation des processus numériques sur le marché de l'industrie automobile.

La solution cloud de gestion des factures clients d’Esker vient compléter le portefeuille de solutions et de services proposés par Imaweb et permet à ses clients de bénéficier désormais de l'automatisation de l'envoi des factures.

Entièrement intégrée aux DMS d'Imaweb, la solution d'Esker offre de multiples avantages d'automatisation aux concessionnaires automobiles, notamment :

des gains de productivité et d'efficacité opérationnelle en éliminant les contraintes liées au traitement manuel des factures ;

un archivage électronique simplifié et conforme à la législation, avec une disponibilité en ligne sécurisée, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ;

la conformité des factures électroniques B2B et B2G au niveau mondial ;

la réduction significative des coûts d'impression et d'archivage ;

une mise en œuvre rapide de la solution ;

une amélioration de la satisfaction des clients qui peuvent désormais consulter leurs factures sur un portail ainsi que tous les documents du cycle de vie de leurs voitures.

« Nous avons automatisé avec succès notre processus interne de facturation clients avec Esker au cours des cinq dernières années et nous sommes très heureux de pouvoir maintenant offrir à nos clients ce que nous pensons être la meilleure solution d’envoi de factures sur le marché, dans le cadre de nos solutions de DMS. Notre collaboration avec Esker nous rapproche de notre objectif de devenir la référence en matière de transformation numérique dans le secteur de la concession automobile. » – Philippe Dressy, Directeur des opérations chez Imaweb « Notre alliance avec Imaweb soutient notre stratégie de développement d'un réseau de partenaires pour accroître notre présence sur le marché et développer de nouvelles opportunités de revenus. Esker permet à Imaweb d'enrichir son portefeuille produits et d'offrir à ses clients une solution simple pour assurer la bonne livraison des factures et être payé plus rapidement. Nous sommes convaincus que de nombreux autres secteurs peuvent bénéficier de la technologie Esker. » – Eric Thomas, Directeur du développement commercial international chez Esker.

À propos d’Imaweb

Imaweb est l'un des principaux développeurs et distributeurs de solutions numériques pour le secteur automobile en Europe. La société est née de la fusion, en 2019, d'Imaweb, une société espagnole qui se consacre au développement de solutions globales de gestion de la clientèle pour la vente, le marketing et l'après-vente, et du groupe DATAFIRST-I'Car Systems, une société française de développement de logiciels pour les constructeurs automobiles, les distributeurs de groupes et les concessionnaires.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions de digitalisation des processus métiers, Esker accompagne les départements financiers et services clients des entreprises dans leur transformation digitale en automatisant leurs cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash.

Basées sur l’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent à 6000 clients dans le monde de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leur activité et de réduire les risques de fraude tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 104 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 dont 2/3 à l’international.

Pièce jointe