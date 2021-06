ESKER : extension du partenariat avec Imaweb

Esker et Imaweb ont annoncé l’extension de leur partenariat à la zone Benelux. Cette alliance s’inscrit pleinement dans la stratégie de croissance indirecte d’Esker et permet à Imaweb,l’un des principaux fournisseurs de systèmes de gestion de concessions (DMS) et de solutions de gestion de la relation client (CRM) pour l’industrie automobile, d’élargir son offre d’automatisation de processus numériques.



L'accord prévoit l'intégration de la solution cloud de gestion des factures clients d'Esker dans tous les DMS (Dealer Management System) d'Imaweb conçus pour les réseaux de concessionnaires automobiles. Nommée Digital Invoice, cette solution offre aux clients d'Imaweb les avantages de l'automatisation, de l'envoi et de l'archivage des factures clients.



" Notre alliance avec Imaweb soutient notre stratégie de développement d'un réseau de partenaires pour accroître notre présence sur le marché et développer de nouvelles opportunités de revenus. Ce partenariat permet d'apporter une réponse concrète et intégrée aux clients d'Imaweb en leur proposant une solution simple pour assurer la bonne diffusion de leurs factures et être payés plus rapidement. " a déclaré Adelin Odent, Territory Manager, Esker Benelux.