Espe SpA est une société basée en Italie qui opère dans le secteur des systèmes énergétiques. La société se concentre principalement sur la conception et la construction de systèmes photovoltaïques au sol et en toiture. Elle produit et gère également des infrastructures électriques industrielles, des solutions photovoltaïques pour les entreprises, des centrales hydroélectriques, de petites éoliennes et des systèmes de biomasse, et en propose l'installation. En outre, elle fournit et installe des systèmes matériels et logiciels pour la programmation et le contrôle des machines et des équipements dans l'usine de production. La société offre également des services de conseil et d'assistance pour les projets, en assistant au développement d'une installation ou d'un système depuis sa conception jusqu'à sa maintenance. L'entreprise est présente dans le monde entier.