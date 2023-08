Esperion Therapeutics, Inc. est une société pharmaceutique. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de médicaments à base de non-statine, administrés par voie orale une fois par jour, pour les patients souffrant d'un taux élevé de cholestérol à lipoprotéines de basse densité (LDL-C). Les comprimés d'acide bémpédoïque et l'association acide bémpédoïque / ézétimibe de la société sont des médicaments non statiniques à prise orale unique quotidienne destinés à abaisser le taux de LDL-C chez les patients atteints de maladies cardiovasculaires athérosclérotiques (ASCVD) ou d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote (HeFH). Les produits de la société comprennent NEXLETOL, NEXLIZET, NILEMDO et NUSTENDI. NEXLETOL est un inhibiteur de l'ATP Citrate Lyase (ACL) qui diminue le LDL-C en réduisant la biosynthèse du cholestérol et en régulant à la hausse les récepteurs LDL. NEXLIZET et NUSTENDI contiennent de l'acide bémpédoïque et de l'ézétimibe et abaissent le taux élevé de LDL-C par des mécanismes d'action complémentaires en inhibant la synthèse du cholestérol dans le foie et l'absorption dans l'intestin.

Secteur Produits pharmaceutiques