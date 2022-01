Espey Mfg. & Electronics Corp. annonce des changements de PDG

Espey Mfg. & Electronics Corp. annonce qu'après sept ans de service, Patrick T. Enright, Jr. a démissionné de son poste de président et chef de la direction, et le conseil d'administration a accepté sa démission, qui prendra effet le 31 décembre 2021. La société annonce également la nomination de David A. ONeil en tant que nouveau président et directeur général et de Katrina L. Sparano, en tant que nouvelle trésorière et directrice financière, à compter du 1er janvier 2022. Le mandat de M. Enrights en tant que membre du conseil d'administration de la société prendra également fin le 31 décembre 2021. Mme Sparano, trésorière adjointe et agent comptable principal d'Espeys, succède à M. ONeil au poste de trésorier et de directeur financier. Elle a occupé le poste de directeur financier principal par intérim du 2 juin 2014 au 31 janvier 2015.