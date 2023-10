Esports Entertainment Group, Inc. est une société d'iGaming et de divertissement axée sur l'esport. La société est un opérateur diversifié d'entreprises iGaming, de paris sportifs traditionnels et d'esports. Les jeux vidéo multijoueurs de la société comprennent des jeux de stratégie en temps réel, de combat, de tir à la première personne et d'arène de combat en ligne multijoueurs. Ses jeux esports comprennent Dota 2, League of Legends et Counter Offensive. Ses autres jeux comprennent Fortnite, StarCraft II, Call of Duty, Overwatch, Hearthstone et Apex Legends. Son EEG iGaming comprend la plateforme de paris esports avec des fonctionnalités et des services de casino et de sportsbook pour les clients iGaming. Sa plateforme logicielle de jeu interne, Phoenix, est un livre de sport moderne qui s'adresse aussi bien aux parieurs esports millénaires qu'aux parieurs sportifs traditionnels. Les Jeux EEG de la société se concentrent sur la fourniture d'expériences de divertissement esports aux joueurs par une combinaison d'expériences en personne, de tournois en ligne et de paris entre joueurs.

