(Alliance News) - Les titres suivants sont les plus et les moins performants sur le Small-Cap vendredi après-midi sur la Piazza Affari.

----------

FTSE SMALL CAP - GAGNANTS

----------

Compagnia Immobiliare Azionaria a fait mieux que tout le monde et a augmenté de 5,2%. L'action est restée stable, alors qu'elle a chuté de 22% au cours des six derniers mois et de 26% au cours des douze derniers mois.

----------

ePrice augmente de 2,3 %. La société a annoncé lundi qu'elle avait entamé des discussions avec Negma Investment Group Ltd pour tenter de sortir de l'impasse causée par le procès intenté par l'investisseur contre la société.

Negma avait accusé la société de ne pas avoir respecté l'accord d'investissement signé en mars 2022.

Negma avait considéré que l'accord était résilié et demandait la restitution des sommes déboursées lors de la souscription des deux tranches de l'obligation convertible effectuée le 26 juillet.

----------

FTSE SMALL CAP - LOSERS

----------

Esprinet s'est assis sur le fond et a cédé 3,4% à 5,10 euros par action. Le titre a perdu 5,2% au cours des trente derniers jours, 31% au cours des six derniers mois et 27% au cours de l'année dernière.

----------

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

