Esprinet Spa règle positivement les risques fiscaux avec l'Inland Revenue

(Alliance News) - Esprinet Spa a annoncé lundi, dans le seul but de désamorcer un éventuel litige fiscal de longue durée, qu'elle avait signé un accord avec l'Inland Revenue pour régler à l'amiable les litiges en matière de TVA qu'elle avait soulevés pour les périodes fiscales allant de 2013 à 2017.

Sur la base de l'accord de règlement conclu, la société devra payer un montant total d'environ 33,2 millions d'euros et, par conséquent, sur une demande initiale globale de plus de 220 millions d'euros, la société subira une charge réelle, en termes de TVA et de pénalités connexes, de moins de 14 % de cette demande, plus les intérêts courus.

Les montants dus seront payés par l'entreprise de manière échelonnée sur une période maximale de cinq ans, avec des versements trimestriels égaux.

"Grâce à la signature de l'accord en question, la société a définitivement évité le risque de devoir immobiliser dans les années à venir les montants faisant l'objet de la réclamation initialement formulée par l'Agenzia delle Entrate", a commenté Esprinet.

L'action d'Esprinet a clôturé lundi en baisse de 0,9 % à 6,30 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.