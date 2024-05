(Alliance News) - Esprinet Spa a annoncé lundi une baisse de 46 % de son bénéfice pour le premier trimestre de l'année, à 3,2 millions d'euros contre 5,9 millions d'euros pour la même période de l'année dernière.

Les revenus au 31 mars ont baissé de 9 %, à 926,2 millions d'euros, contre 1,02 milliard d'euros à la même période en 2023.

L'Ebitda ajusté s'est élevé à 14,3 millions d'euros contre 15,4 millions d'euros au 31 mars 2023, en raison de la baisse des revenus malgré l'augmentation significative de la marge en pourcentage de 5,7 % en janvier-mars 2024 contre 5,3 % au cours de la même période l'année dernière.

L'Ebit ajusté, qui coïncide avec l'Ebit étant donné qu'aucun coût non récurrent n'a été comptabilisé, s'est élevé à 9,0 millions d'euros, soit une baisse de 16 % par rapport aux 10,8 millions d'euros des trois premiers mois de 2023 et une nouvelle baisse par rapport à l'Ebitda ajusté, principalement en raison de la dépréciation et de l'amortissement liés à l'équipement d'automatisation dans certaines opérations d'entrepôt italiennes.

Pour ce qui est de l'avenir, compte tenu des anticipations des analystes du secteur sur un retour à la croissance au second semestre et de ce qui précède, le groupe estime un Ebitda ajusté compris entre 66 et 71 millions d'euros pour l'exercice 2024, contre 64,1 millions d'euros l'an dernier.

L'action Esprinet a clôturé lundi en hausse de 0,8 % à 5,09 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

