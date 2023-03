Esprinet conclut un accord contraignant pour l'acquisition de l'entreprise espagnole Lidera

(Alliance News) - Esprinet Spa a annoncé lundi avoir conclu un accord contraignant pour acquérir, par l'intermédiaire de sa filiale espagnole V-Valley Advanced Solutions España SL, 100% du capital de Lidera Network SL.

Lidera Network est une société de droit espagnol, avec une succursale au Portugal, active depuis 1999 dans la distribution de solutions logicielles dans le domaine de la cybersécurité, qui bénéficie de l'expertise de ses deux propriétaires et de ses 38 employés.

Alessandro Cattani, PDG du groupe Esprinet, a déclaré : "Le marché des solutions et services de cybersécurité, qui était déjà en plein essor en raison de l'utilisation de plus en plus perturbatrice et inévitable des données, de la généralisation du travail à distance et de la nécessité qui en découle d'accroître le réseau de protection, a connu une nouvelle accélération à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. A l'avenir, nous assisterons à une augmentation des investissements pour réduire l'exposition aux nombreuses menaces et, pour accompagner les fournisseurs et les clients dans cette voie qui est devenue centrale dans la stratégie des entreprises, Esprinet, dans son rôle de facilitateur technologique à valeur ajoutée, consolide sa position sur le marché de la sécurité informatique du sud de l'Europe avec l'acquisition de Lidera".

"Avec cette opération, qui fait suite à celle de Bludis en Italie, les compétences spécialisées des professionnels de Lidera viendront renforcer l'équipe internationale de V-Valley qui, au sein du groupe Esprinet, est en charge du développement commercial des solutions, se présentant comme un centre d'excellence dans le domaine de la cybersécurité", a conclu M. Cattani.

Le titre Esprinet s'est négocié lundi dans le vert, à 8,38 euros par action, soit une hausse de 0,8 %.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

