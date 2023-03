Esprinet et Mitel signent un accord pour la distribution de solutions UCC

(Alliance News) - Esprinet Spa et Mitel Italia ont annoncé mercredi qu'ils ont signé un accord pour la distribution des solutions UCC de Mitel.

V-Valley, une société du groupe Esprinet spécialisée dans la distribution de solutions avancées, fournira à ses clients revendeurs la gamme de solutions de la plate-forme de communication unifiée, y compris les gestionnaires d'appels, les APP de collaboration, les centres de contact et les solutions de mobilité.

Mitel est un leader mondial sur le marché des communications d'entreprise et alimente plus de deux milliards de connexions professionnelles avec des applications de collaboration et de cloud orientées vers l'avenir. Mitel propose une gamme complète de produits et de services au sein d'un portefeuille de communications unifiées éprouvé qui offre des fonctionnalités innovantes et une personnalisation élevée.

En faisant confiance à V-Valley, Mitel choisit un partenaire solide et fiable, capable de soutenir la croissance de son activité sur le marché italien.

V-Valley, grâce aux compétences de sa structure et à son orientation vers la fourniture de solutions à valeur ajoutée, apportera à Mitel l'expérience d'une équipe spécialisée dans la gestion et la distribution de services et de solutions avancées, offrant ainsi de nouvelles opportunités commerciales aux PME, aux moyennes et aux grandes entreprises opérant dans le secteur de la communication unifiée.

L'action d'Esprinet est en hausse de 1,15 pour cent à 7,31 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

