(Alliance News) - V-Valley, société du groupe Esprinet Spa spécialisée dans la distribution de solutions avancées, distribuera en Italie les produits et les solutions d'ABB Electrification, unité commerciale d'ABB Spa, leader dans les technologies de distribution d'énergie et d'automatisation.

"L'accord permettra à V-Valley d'élargir son offre de solutions technologiques, en commençant par la gamme complète d'UPS - Uninterruptible Power Supply - avec l'objectif d'étendre la collaboration à l'avenir, en envisageant de nouveaux scénarios et en incluant des produits et des solutions supplémentaires de l'offre d'ABB Electrification. Le partenariat représente une opportunité passionnante pour les deux entreprises, qui partagent une vision commune de promotion de la transformation numérique", explique la société dans une note.

L'accord de distribution entre V-Valley et ABB représente une étape importante vers l'accélération de l'innovation technologique en offrant au secteur des technologies de l'information un avantage significatif en termes de produits et de solutions de pointe, tout en bénéficiant de l'expertise de leurs équipes et de leurs présences géographiques respectives.

V-Valley se propose comme distributeur de référence sur le marché des solutions avancées, grâce à une large gamme de technologies offertes en mode on prem et as-a-service, une organisation hautement spécialisée et un ensemble étendu de services à la disposition des opérateurs du secteur.

Esprinet est en baisse de 0,8 % à 5,66 euros par action.

