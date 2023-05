Esprinet, le bénéfice diminue au cours du trimestre ; les revenus et l'Ebitda sont également en baisse

(Alliance News) - Le conseil d'administration d'Esprinet Spa a approuvé les informations périodiques complémentaires au 31 mars, qui montrent des revenus provenant des contrats avec les clients au premier trimestre de 1,01 milliard d'euros, en baisse de 11 % par rapport aux 1,13 milliard d'euros de la même période de l'année précédente.

Le bénéfice net pour la période est de 5,9 millions d'euros, en baisse de 41 % par rapport aux 10,1 millions d'euros enregistrés au 31 mars 2022. Le résultat net par action est de 0,12 EUR, en baisse de 40 % par rapport à 0,10 EUR en 2022.

L'Ebitda ajusté est de 15,4 millions d'euros, contre 19,7 millions d'euros au cours des trois premiers mois de 2022.

La position financière nette est négative de 341,0 millions d'euros, contre un solde négatif de 83,0 millions d'euros au 31 décembre 2022 et de 89,2 millions d'euros au 31 mars 2022.

Le ROCE s'établit à 9,6 %, contre 15,2 % au premier trimestre 2022.

Sur le plan géographique, la société a enregistré un chiffre d'affaires en Italie de 623,3 M EUR, en baisse de 10 % par rapport au 31 mars 2022, dans un marché qui, selon les données Context, a reculé de 1 %, principalement en raison de la performance négative des ventes dans le domaine de la consommation. En Espagne, le groupe a enregistré des revenus de 358,0 millions d'euros, en baisse de 14% par rapport aux trois premiers mois de 2022, alors que le marché a progressé de 9%. Le Portugal, avec des revenus de 27,5 millions d'euros et une croissance de 20%, a consolidé sa part dans un marché en baisse de 3,0%.

En ce qui concerne l'avenir, "le groupe Esprinet, en ligne avec le plan stratégique à l'horizon 2024, continuera à poursuivre ses objectifs visant principalement la transformation définitive du modèle de distribution à valeur ajoutée, avec l'amélioration progressive des marges sur les produits, et la recherche de nouvelles opportunités de croissance avec des acquisitions dans les segments verticaux Solutions et Services dans les pays d'Europe occidentale", a expliqué la société dans une note.

"Compte tenu de l'environnement externe qui se confirme difficile, avec une inflation toujours élevée et des taux d'intérêt toujours en hausse, ainsi que des résultats obtenus au premier trimestre 2023 et des attentes pour les trimestres suivants, avec les incertitudes toujours présentes relatives aux volumes de vente, le groupe estime un Ebitda ajusté compris entre 85 et 95 millions d'euros pour l'exercice 2023, contre 90,7 millions d'euros l'an dernier."

Lundi, Esprinet a clôturé dans le vert de 0,1 pour cent à 7,68 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.