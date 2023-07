(Alliance News) - Esprinet Spa a annoncé mercredi 18 juillet la signature d'un accord contraignant pour l'acquisition de 100% des parts de Sifar Group Srl, une société de droit italien active depuis 2012 dans la distribution B2B de pièces détachées, composants et accessoires pour téléphones mobiles et tablettes.

L'acquisition aura lieu pour une valeur estimée à 16,0 millions d'euros et sera soumise à des mécanismes d'ajustement, nécessaires à la détermination du prix final, liés au calcul des capitaux propres réels à la date d'exécution, à la qualité des stocks et à la position de crédit de la société à vérifier à des dates préétablies jusqu'à dix mois à compter de la date de la transaction.

À la date de clôture, prévue dans les premiers jours d'août, un montant total de 9,3 millions d'euros sera payé en espèces et en utilisant les ressources disponibles, ou sous réserve de l'hypothèse reconnue aux vendeurs de percevoir une composante supplémentaire du prix provisoire, égale à 1,9 million d'euros, contre la remise d'une garantie bancaire à première demande du même montant émise par une institution de premier plan.

" L'acquisition de Sifar s'inscrit non seulement dans la stratégie plus large décrite dans le plan d'affaires 2022-2024 d'Esprinet, qui consiste à se concentrer sur les autres lignes d'affaires marginales - Sifar a un profil d'Ebitda de plus de 10 % -, mais aussi par rapport à l'adhésion convaincue de notre groupe aux principes ESG, qui entend saisir toutes les opportunités qui s'inscrivent dans un cadre de durabilité, y compris les investissements dans des produits et services " respectueux de l'environnement " ". La distribution de composants et de pièces détachées pour la réparation de smartphones et de tablettes vise à prolonger le cycle de vie des produits en contribuant à minimiser la production de déchets électroniques, répondant ainsi aux nouveaux besoins liés à l'économie circulaire. L'opération ajoute également une pièce importante au projet EspriRent qui, dans les plans futurs du groupe, comprend également la gestion du processus de reconditionnement des produits retournés à la fin de la période de location", a commenté Alessandro Cattani, PDG d'Esprinet.

Sifar Group, au sein du groupe Esprinet, sera maintenu en tant qu'entité juridique distincte et les deux associés vendeurs, Giovanni et Andrea Sibilla, occuperont des rôles de direction et continueront à exercer des fonctions de gestion afin d'assurer, avec le maintien du siège et des 23 autres employés de la société, la continuité de l'activité.

Esprinet se négocie dans le vert, avec une hausse de 1,2 %, à 5,42 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.