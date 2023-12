Esprinet SpA est une société italienne spécialisée dans la distribution interentreprises (B2B) de technologies de l'information (TI), d'électronique grand public et de solutions avancées. Elle est organisée dans les zones géographiques d'activité de l'Italie et de la péninsule ibérique, qui représentent également les secteurs d'activité des deux sociétés. Les clients de la société comprennent des revendeurs, des revendeurs à valeur ajoutée (VAR), des intégrateurs de systèmes, des magasins spécialisés, des détaillants et des portails de commerce électronique. La société fournit environ 130 000 produits de plus de 650 fabricants à environ 31 000 clients, en fournissant des services traditionnels de vente en gros, de logistique et de services financiers, également par le biais de modèles de vente basés sur la consommation.

Secteur Matériel informatique